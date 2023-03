財報意外獲利 GameStop率網紅股集體飆漲

在疫情期間交易最頻繁的網紅股之一 GameStop (GME-US) 第 4 季意外獲利,股票在周三 (22 日) 開盤前上漲。

這家電子遊戲零售商上季獲利 4820 萬美元,合每股獲利 16 美分,而不是華爾街預期的每股虧損 16 美分。

不過 GameStop 的營收下降,大部分獲利來自積極削減成本,包括關閉商店和裁員。然而,與疫情期間的情況一樣,原應推動股票走勢的基本面似乎被忽略。

位於德州 Grapevine 的 GameStop Corp. 股票在周三盤前交易飆升 47%,並帶動其他網紅股上漲。

在疫情期間,GameStop 是一組備受打壓股票中的一員,這些股票吸引了大量的散戶投資人。他們秉持一個信念:如果有夠多的散戶投資人進場推高股價,就會迫使持有空頭部位的大型對沖基金投降,並在巨額虧損的情況下賣出這些部分。

這個信念奏效了。GameStop 的股價從 2020 年 4 月的 65 美分上漲到 2021 年 1 月的 120 多美元。類似的策略推動陷入困境的電影連鎖店 AMC (AMC-US) 的股價同期上漲了 15 倍,而且這種動態似乎正在推動 周三盤前的 GameStop、AMC 和其他的網紅股。

根據分析公司 S3 Partners 上周的統計,Citron Research、Melvin Capital 和其他大型對沖基金在 2021 年交易中損失約 50 億美元。

AMC Entertainment Holdings Inc. 股價上漲 9%。Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY-US) 上漲超過 11%,Virgin Galactic Holdings Inc. (SPCE-US) 上漲超過 3%。被視為網紅股的 Palantir (PLTR-US) 和諾基亞 (NOK-US) 也上漲。

GameStop CEO 佛隆 (Matthew Furlong) 在周二 (21 日) 的財報後電話會議上表示,通貨膨脹、利率上升和原材料宏觀利空迫使其削減成本,這些努力將在今年繼續。

他說:「我們將積極追求進一步的成本控制、效率、獲利能力和務實的成長,以能夠始終如一地取悅客戶。」

GameStop 的股價今年來下跌 4%。