〈輝達GTC大會〉揭示資料中心、人工智慧進展 台廠供應鏈同步受惠

繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US)20 日起舉行 NVIDIA GTC 2023，創辦人暨執行長黃仁勳在台灣時間 21 日晚間發表主題演講，直言「人工智慧的 iPhone 時刻已經到來」，同時也揭露輝達在資料中心硬體、AI 人工智慧等布局進展，台廠相關供應鏈可望同步受惠。

黃仁勳在演講中宣布，NVIDIA DGX H100 AI 超級電腦已全面投產，預期很快就將提供給全球企業使用，DGX 是 AI 人工智慧的必備工程，而 DGX GPU 能包含 8 個 H100 模組，能提供全天候執行、調整資料、處理人工智慧等工作，相關應用也從研究逐步進入實際營運領域中。

觀察雲端服務業者，微軟 (MSFT-US)Azure 目前已提供 NVIDIA H100 專屬預覽服務，提供客戶搶先體驗，甲骨文 (ORCL-US)、Cirrascale、CoreWeave 也提供具 H100 的雲端平台，此外，包含 AWS、Google(GOOG-US)、Lambda、Paperspace、Vultr 等也計畫推出搭載 H100 的雲端平台。

同時，輝達也補充，各大伺服器製造商目前也已開始提供搭載 NVIDIA H100 GPU 的伺服器和系統，包含源訊 (Atos)、思科 (CSCO-US)、戴爾 (DELL-US)、技嘉 (2376-US)、慧與科技 (HPE)、聯想 (Lenovo)、美超微 (SMCI-US)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 等。

雲端資料中心產業在過去也迎來報爆發性成長，黃仁勳說，過去十年雲端運算產業每年有 20% 以上成長，已增長成為 1 兆美元的的龐大產業，但隨著摩爾定律終結，CPU 效能提高也伴隨功率增加，但卻與減碳義務牴觸，且能源供給也限制雲端運算的成長，因此如何加速每項工作的負載成為關鍵。

輝達在去年 GTC 大會上即揭露將推出 Grace CPU，將專注執行單一執行緒和記憶體處理，在效率表現上，與最新一代 x86 CPU 相比，速度快 1.3 倍、資料處理也快 1.2 倍，但僅使用約 60% 的電力，可望符合資料中心未來建置需求。

輝達就曾揭露 Grace CPU 將在今年上半年推出，黃仁勳在演說上則透露，Grace CPU 已經開始打樣，且包含華碩 (2357-TW)、Atos、技嘉、HPE、雲達 (QCT)、美超微、緯創 (3231-TW)、ZT 等都正打造相關系統中。