鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 GameStop Q4實現兩年來首次獲利

美股重要看點：

Fed 將公布利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 3.613%。美股期貨週三 (22 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨跌 0.12%。

Fed 將在台灣周四 (23 日) 凌晨公布決議，並發表最新的經濟成長、通膨和利率預測。在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 不堪擠兌相繼倒閉，以及瑞士信貸 (Credit Suisse) 深陷風暴之際，投資人正密切關注 Fed 升息路徑是否受這波金融動盪影響。

彭博調查顯示市場看法分歧，高盛、富國銀行預測暫停升息，野村證券大膽預言降息 1 碼，美銀、巴克萊、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利則都預期會升息 1 碼。

三菱 UFG 美國證券分析師 George Goncalves 表示，Fed 可能再次升息並發表鴿派的展望，但也可能暫停升息，並傳達之後再恢復升息的訊息。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨市場最新預測為本次開會升息 1 碼 (25 個基點) 機率為 84.9%，暫停升息的機率為 15.1%，然而銀行業風波尚未爆發的兩周前，預測升息 2 碼仍是主流看法。

在矽谷銀行 (SVB) 倒閉並造成銀行業風暴和市場動盪之後，市場對終點利率的預測已經改變，原本預測將在 9 月觸及利率頂點，現在預測 5 月就會觸頂。

紐約梅隆銀行美國總經主管 Sonia Meskin 說：「困難的不只是正在金融市場發生的事，還有掌握這波風暴對銀行放款帶來的限制有多大。」

經濟學家表示，銀行業風暴導致的金融情勢緊縮，效果等同聯準會 (Fed) 多次升息，並替央行完成大部分的工作，提高升息循環將告終的機率。

近期銀行業危機引發市場恐慌，大型科技股意外成為投資人的避風港，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等股價在廣泛的市場拋售中漲勢強勁。不過，專家警告，科技股這一波反彈恐怕無法持續太久，建議投資人不應大舉押注。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

多項利多傳聞支持之下，第一共和銀行週二 (21 日) 迎來有史以來最好的一天，其股價盤中一度狂飆逾 60%，收漲近 30%，不過在傳出可能要依靠美國政府才能達成援助交易後，該股盤後暴跌近 10%。

陷入困境的第一共和銀行週二傳出考慮包括出售公司、注資或削減資產的各項計畫，期望更吸引潛在投資者或買家。

FRC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周二 (21 日) 公布第四季財報，為 2 年來首次實現季度獲利，在與銷售下滑、庫存問題和現金流壓力抗爭之後，為這一年寫下亮麗結尾，激勵盤後飆漲近 50%。

執行長 Matt Furlong 在投資人電話會議上表示，公司將在 2023 年進一步削減超額成本，包括在已經退出的歐洲市場，也會開始退出一些國家。他說，GameStop 也考慮進入玩具等利潤率更高的類別。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝達執行長黃仁勳周二（21 日）與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列基於晶片與軟體的新人工智慧（AI）技術。

黃仁勳在輝達年度大會 GTC 上表示：「人工智慧的 iPhone 時代已經開始了」。他指的是蘋果公司 (AAPL-US) 的智慧手機如何替手持設備設定新標準。