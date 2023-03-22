以矽谷銀行為借鏡 土銀四大面向分散授信風險

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉事件讓國銀居安思危，以不動產授信見長的土地銀行擬定新策略，將從產業、集團、地區以及分行產品組合 (Portfolio) 等四大面向分散發展，擴大授信均衡化的範圍，降低授信風險。

土地銀行日前舉行經理人行務會議，董事長謝娟娟致詞時以矽谷銀行為例指出，土銀發展重心主要聚焦在土建融，為降低授信過度集中的風險，土銀將朝朝授信產業、集團、地區以及分行產品組合 (Portfolio) 全面分散的方向發展，擴大授信均衡化的範圍。

謝娟娟指出，土銀今年將打造獲利多元化模式，搭配 (All package) 一條龍的金融服務，以跨部處整合行銷方式，同步拓展存款、信託、理財、薪轉、員工房屋貸款等業務，藉此提高客戶對土銀的黏著度，透過無風險手續費收入提高客戶對銀行獲利成長價值。

另外，業務數位化與人力優化也是土銀今年經營重點，在業務數位化方面，土銀聚焦資訊安全及效率，強化資料累積、蒐集、統計、分析的精準度，將零碎資料整合成具業務價值的數據，協助管理階層掌握趨勢變動，優化決策品質。

在人力優質化部分，謝娟娟表示，今年將以「人才暢通」與「培養接班人」為重點，拔擢年輕優秀的南部分行經理「北漂」到總行重要部門發揮所長，也勉勵各經理人要積極培養接班梯隊，落實輪調，讓銀行人才不斷層、業務傳承不中斷。

值得一提的是，今 (2023) 年的行務會議特別邀請曾經擔任土銀常務董事的財政部長莊翠雲致詞。莊翠雲致詞時肯定土銀去 (2022) 年稅前盈餘 148.45 億元，是創行以來新高紀錄。

莊翠雲表示，土銀不論在招標設定地上權、地上權住宅貸款、國有地的環境保育認養機制等領域均稱職扮演財政部的專業幕僚角色；此外，包括紓困振興、普發現金，盛讚土銀是財政部推動政策的好夥伴。