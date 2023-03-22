銀行業風波造成市場動盪 效果等同Fed多次升息 緊縮循環尾聲近？

經濟學家表示，銀行業風暴導致的金融情勢緊縮，效果等同聯準會 (Fed) 多次升息，並替央行完成大部分的工作，提高升息循環將告終的機率。

路透報導，不到兩周，光是美國銀行業就跌逾 15%，體質疲弱銀行的借貸成本跳漲，美國金融債的風險溢酬達到 2020 年 5 月以來最高點，投資人也大幅削減升息預期。

Fed 將在台灣周四凌晨宣布最新決議，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨市場目前預估升息 1 碼 (25 個基點) 機率為 84.9%，暫停升息的機率為 15.1%。然而兩周前，最多人預測這次會升息 2 碼。

歐洲央行 (ECB) 上周四升息 2 碼，但未再提供利率指引。總裁拉加德坦承，市場動盪如果打擊需求和通膨，可能替央行完成部分工作。

金融情勢 (或金融條件) 反映一個經濟體當中可取得的融資，因此決定了家庭和企業的支出、儲蓄和投資計畫。為和緩物價漲勢，央行正試圖透過升息使金融情勢緊縮。

Apollo 全球管理首席經濟學家 Torsten Slok 說，金融情勢收緊的程度相當於 Fed 升息 1.5 個百分點 (6 碼)，目前已達到 Fed 這波升息循環至今最緊繃的程度。

許多跡象都可看出金融情勢緊繃，從 3 月 9 日至今，美國垃圾級公司債相較於無風險公司債的風險溢酬，擴大 88 個基點。此外，美國銀行股這段期間下跌 16%，歐洲銀行股雖然在瑞士信貸 (Credit Suisse) 合併後反彈，但累積跌幅仍有 11%。

美國銀行和金融機構發行債券的風險溢酬，則竄升 56 個基點，歐洲的部分更飆升 76 個基點。

高盛指出，歐元區和英國的借貸標準可能大幅趨嚴，雖然程度還不及 2008 年金融危機以及 2011 年的歐債危機。

荷蘭銀行 (ABN AMRO) 資深經濟學家 Bill Diviney 認為，Fed 今年可能降息。他說：「就算市場動盪在未來幾天或幾個禮拜趨於和緩，我們認為，金融情勢仍將有些緊縮。這將抑制實體經濟的貸款，替 Fed 完成一些工作，進而降低進一步緊縮的必要性。」

Fed 本周決議面臨維持金融穩定、還是宣告繼續抗通膨的挑戰。(圖: AFP)

不僅如此，油價 3 月 9 日迄今下跌 9%，可能促使通膨減緩 (disinflation)，這是另一個可能促使 Fed 停止升息的理由。

高盛預測，銀行貸款標準收緊，可能讓美國今年經濟成長率折損 0.25 至 0.5 個百分點，相當於 Fed 升息 1 到 2 碼。

另一方面，由於流動性低放大市場震盪，有些人主張拿市場指標來解讀金融情勢有侷限。

曾任英國財政部顧問。目前為顧問機構 TS Lombard 全球總經執行董事的 Dario Perkins 說，央行已經無法掌握貨幣政策之於金融情勢的真實緊縮程度。

他預測，小型銀行限制放貸，對中小企業的影響較大，進而衝擊整體需求，「這雖然能幫助央行打敗通膨，但卻無法控制過程，而且可能帶來棘手而不必要的痛苦。」