市場動盪重創銀行業 但這兩檔股票反而受惠

投資機構 Piper Sandler 執行董事兼分析師 Richard Repetto 表示，近期市場動盪尤其重創銀行股，但身為金融產業一環的交易所卻通常在不確定的時期表現良好，這一點應該會持續下去。

他會見 15 家全球交易所和貿易公司的管理團隊後，得出上述結論。Repetto 預期各資產類別的交易量將在一段時間內保持高位，而因應利率為頭條大事，用於對沖這類風險的產品將有更持久的需求。

Repetto 寫道，過去 7 個交易日中，交易所和交易公司可能是金融產業中少數 (甚至是唯一) 受益的分支部門。他尤其看漲 CME 集團 (CME-US) 和芝加哥選擇權交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) (CBOE-US) 的股票。

CME 集團 3 月利率、股票和外匯期貨產品的每日交易量年率成長邁向 48%。Repetto 寫道，CME 集團執行長 Terry Duffy 表示，目前銀行業的動盪可能會導致小型銀行更積極對沖利率風險，而無論聯準會 (Fed) 的利率路徑如何，這股謹慎情緒可能會持續下去。

Repetto 認為，隨著銀行收緊資產負債表的風險管理和對沖策略，過去 7 個交易日發生的事件可能導致 CME 利率期貨的成交量持續上升。

過去兩周以來，矽谷銀行和 Signature Bank 紛紛倒閉，第一共和銀行 (FRC-US) 股價已暴跌。

至於 Cboe，Repetto 認為交易員將利用其 SPX 期權產品來渡過動盪的市場。

Repetto 表示，SPX 產品量具有彈性，也將持續成長，因為這已被證明是對沖市場風險一種有效、低成本的方式。與同業相比，Cboe 的經常性和專有營收組合相似，且營收成長年率更高，但該股的交易價仍較同業折價。

CME 周二 (21 日) 收盤下跌 1.12%，收每股 182.71 美元，但今年迄今股價上漲 10%，而 Cboe 周二上漲 2.17%，收每股 128.38 美元。