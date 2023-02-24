華碩攜手輝達 建置全台首個創作者協作空間

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (24) 日宣布攜手輝達(NVDA-US)、實踐大學展開產學合作，將協助實踐大學建置「VISION BASE」創作者協作空間，並導入相關軟、硬體設備，助力設計學院學子數位創作解決方案、落實跨域創新，該協作空間預計 5 月中正式啟用。

華碩開放平台暨 AIoT 事業部事業總經理江尹涵表示，數位科技日新月異，造就創作者經濟，也帶動其工作模式持續進化，很榮幸與輝達、實踐大學合作，相信在華碩產品的全方位奧援下，將能培育更多創作人才，助其實現精采創意，與職場快速接軌，並提升產業國際競爭力。

輝達台灣區業務協理邾亦為則表示，榮幸能與華碩一同打造全台首座 NVIDIA Studio x ASUS 協作空間，為實踐大學設計學院注入強悍的創作動能，該空間將佈署華碩首款獲 NVIDIA Studio 認證的 GeForce RTX Studio 創作者主機，可為超過 110 款的熱門創作軟體帶來 RTX 和 AI 加速功能，並藉由 NVIDIA 獨家的 Studio 驅動程式和多項創作工具，讓師生們享有與業界接軌的創作環境。

實踐大學設計學院院長許鳳玉說，VISION BASE 將是一個前衛創新的實驗設計基地，包含虛擬應用、數位硬體、智慧數據，除了以學生學習為導向，深化基礎教學外，也能以永續發展與社會責任作為核心。

華碩表示，VISION BASE 協作空間預計 5 月中正式啟用，將配備 NVIDIA Studio 認證的 PBA (Powered by ASUS) 主機，採用華碩主機板、一體式水冷、電源供應器與機殼，也將內建 GeForce RTX 4080 / 3070 顯示卡。