國際自行車展、輝達GTC大會、金融股法說 本周大事預告

疫情後解封今年各大展陸續開展，本周國際自行車展、智慧友達展即將開展，另外輝達 (Nvidia) 也將在本周舉行 GPU 技術大會，聚焦生成式 AI，同時間，台廠法說會持續登場，包含國泰金等金融股，以及台聚等廠商法說，以下是本周大事預告：

國際自行車展開展 逾 850 家廠商參展

亞洲最大的國際自行車展於 3/22 線上、線下開展，此次集結來 31 個國家、逾 850 家的參展廠商，合計超過 3050 個攤位，更甚以往的多元展區與新興進駐的國際品牌，以動靜串聯、虛實整合，兼具知識性與娛樂性的活動，帶給熱愛自行車的車友、產業業者們一場精彩可「騎」的展覽盛宴。

輝達 GPU 大會登場 聚焦 AI 應用

輝達 GPU 技術大會 (GTC) 於 20-23 日登場，預計有逾 25 萬人報名參加這場線上大會，市場預期重點將與 AI 運算、工業元宇宙與雲端運算等領域有關，此次有多場生成式 AI 討論，ChatGPT 等生成式工具成為討論熱點。

台廠法說陸續登場 金融股等廠接力

本周金融股法說登場，包含華南金 (20)、兆豐金 (21)、國泰金 (22)、開發金 (23)，另外，波若威、台聚、東元、中碳、宜鼎、宏正、英特磊、穎崴也將召開法說，以及望隼、崇越、廣閎科。

中華電信與三軍總醫院合作 實現 3D AR 醫療教學

中華電信和三軍總醫院合作，利用 5G 專網技術實現達文西手術遠距 3D AR 實境教學；學生透過 AR 眼鏡即時感受到手術過程的深度感，指導老師也能遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議。身歷其境的教學方式為醫學教育帶來革命性的變革，提高醫學教育的質量和效率，創造沈浸式教學新體驗。