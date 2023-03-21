美國2月成屋銷售總數回暖 銷售價格中位數自2012年來首次下滑

全國房地產經紀人協會（NAR）周二（21 日）公布數據顯示， 美國成屋銷售價格中值年減 0.2%，為 2012 年以來首次下跌。此外，2 月成屋銷售量創下 2020 年以來最大跌幅，2 月合約交易量飆升 14.5% 至 458 萬份，寫下 2020 年 7 月以來最大增幅，結束連續 12 個月的銷售下滑，這是自 1999 年以來持續時間最長下滑。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在一份聲明中表示：「購房者意識到抵押貸款利率的變化，正在利用任何利率下降的機會。此外，我們看到，在房價下跌、當地經濟成長就業職缺的地區，銷售成長更為強勁。」

儘管抵押貸款利率已從峰值水準回落，且隨著銀行業動盪推低美國公債殖利率，抵押貸款利率可能會進一步下降，但二手房市可能繼續因庫存不足而陷入困境。許多房主的抵押貸款利率較低，這讓他們沒有搬家的動力。

本月待售房屋數量為 98 萬套，需要 2.6 個月的時間才能把市場上所有的房子賣光。房地產經紀人認為，只要供應量低於 5 個月，就表明市場供不應求。

另外，2 月的銷售速度是 5 個月來最強勁的。儘管房價有所上漲，但在聯準會（Fed）積極收緊政策的背景下，住宅房地產市場依然低迷。Fed 的激進收緊政策去年導致抵押貸款利率飆升，許多潛在買被拒之門外。

值得注意的是，銀行業最近的困境還可能促使收緊貸款標準，從而阻礙住宅房地產市場的發展態勢。

NAR 的數據顯示，2 月成屋售價中值較去年同期下降 0.2% 至 36.3 萬美元。這是 11 年來首次下降，結束連續創紀錄的年度成長。