福特汽車發表Explorer電動SUV 主攻歐洲市場

福特汽車 (F-US) 周二 (21 日) 推出首款以歐洲市場為主的全新電動車，並表示將採用著名的 Explorer 名稱來擴大吸引力。

EV 跨界車是福特在 2030 年將其歐洲產品線轉變為全電動車的計畫之一。

除了 Explorer 名稱和一些設計屬性外，這款新車與美國的汽油動力 SUV 或目前在歐洲銷售的插電式混合動力車型幾乎沒有任何共同之處。以此命名是該公司利用其「最具代表性」品牌的電動車策略之一，包括野馬 Mach-E 跨界車和 F-150 Lightning。

福特表示，它目前無意在美國提供中型電動跨界車。這款新車是歐洲預計將在德國科隆福特廠使用福斯汽車集團全電動「MEB」平台的兩款車型之一。

福特和福斯車於 2019 年首次宣布在電動車和自駕車方面展開廣泛合作。隨著福特開發自有專用平台，電動車方面的合作意在加快將汽車推向市場的過程。

福特汽車預計將從 2023 年開始，在 6 年內使用福斯汽車的平台生產 120 萬輛電動車，是之前生產計畫的 2 倍。其他計畫還包括到 2026 年在歐洲每年生產 60 萬輛電動車。

福特表示，Explorer EV 將提供兩種等級：Explorer 和 Explorer Premium，今年稍後開始銷售的起價不到 45000 歐元，約合 48250 美元。該公司拒絕透露預期範圍和其他業績統計數據。