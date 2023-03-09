特斯拉挫逾3% 方向盤掉落遭調查非主因 華爾街觀點才是

美國公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三 (8 日) 針對特斯拉車在行駛中方向盤脫落的事件展開調查，特斯拉 (TSLA-US) 股價同日收挫 3%，但巴隆周刊 (Barron"s) 認為，這並非股價下挫主因。

NHTSA 針對 2023 Model Y 車輛展開調查，因該機構收到幾起該款車方向盤無故脫落的投訴。調查結果可能導致召回，要求車廠解決可能影響安全的問題，由於電動車在全美快速普及，投資人近期更關注召回事件。

NHTSA 今年迄今已展開十項調查，涉及特斯拉、福特汽車 (F-US)、南韓 Kia、德國福斯和其他車廠。

然而，雖然安全是汽車市場重要項目，但召回和調查卻不盡然，股價走勢和調查事件純屬巧合，投資人通常不會因召回行動做出回應。

過去 12 個月，美國前 12 大汽車製造商召回約 2600 萬輛汽車。 特斯拉召回約 380 萬輛車； 福特召回約 880 萬輛汽車。 通用汽車 (GM-US) 召回近 340 萬輛汽車。

雖然大規模、嚴重的召回會影響庫存，但投資人也清楚召回和維護車輛安全的成本是汽車市場開展業務的一部分。

特斯拉周三股價下挫主要係因分析師下調評級。Berenberg 分析師 Adrian Yanoshik 將特斯拉股票評級自「買進」下調至「續抱」，但目標價從每股 200 美元上調至 210 美元。

Yanoshik 於 1 月 27 日將股票評級上調至「買進」，稱市場對特斯拉 2023 年初的降價行動反應過度。特斯拉在中國售價大降，嚇壞投資人，使 1 月 6 日股價摔至 101.81 美元，觸及 52 周低點。

Yanoshik 認為，降價反而表明特斯拉有成本優勢，且將因降價而拉升市占，這一點似乎說中了，因為今年頭兩個月，特斯拉在中國純電動車的市占確實有所提升。

自 Yanoshik 分析師上調評級迄今，特斯拉股價漲近 20%，但對他來說，風險 / 回報等式已變化。

追蹤特斯拉的分析師約莫 57% 給予買進評級，而標普 500 指數成分股的平均買進評級比率為 58%。數周前，特斯拉的平均買進評級比率為 65%，接近其史上最高水準。

在 2022 年股價下跌 65% 後，華爾街抓住低點買進，特斯拉股已自低點漲逾 100%，華爾街已出現一些獲利了結。