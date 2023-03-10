特斯拉拚4680電池量產 傳已與兩中國供應商合作

路透周五（10 日）援引知情人士消息報導，美國電動車製造商特斯拉為能盡快讓「4680」電池量產，正在尋找中國和南韓材料供應商助陣，協助其降低新電池成本並提高能量密度。

由於特斯拉一直在努力解決 4680 電池的性能和生產問題，導致特斯拉延後 Cybertruck 的推出進度。

據悉，隨特斯拉在美國加大 4680 電池的生產，該公司已與中國寧波容百新能源（Ningbo Ronbay New Energy）和蘇州東山精密製造（Suzhou Dongshan Precision Manufacturing）達成合作，協助削減原材料成本。

報導指出，如果特斯拉能解決電池性能和供應方面的問題並實現量產目標，則 4680 電池最終可能持為馬斯克在 2030 年前每年製造 2,000 萬輛汽車夢想中的關鍵。

一名知情人士表示，特斯拉已與韓國 L&F Co 簽署一項協議，將供應特斯拉高鎳陰極（high-nickel cathode），可望提高 4680 電池的能量密度（Energy density）。

另有消息人士表示，特斯拉計畫藉由南韓 LG Energy Solution 和日本松下（Panasonic）生產的 4680 電池來擴增自己的產量，為確保未來的電動車生產買張保單。亦有消息指出，LG 和松下將為特斯拉的 Cybertruck 供應電池。

相關人士透露，特斯拉在加州費利蒙工廠製造的第一代 4680 電池未能達到其設定的能量密度目標，該公司目前已經能對電池陽極進行乾式塗層，但在陰極上仍然存在部分問題。

據悉，特斯拉計畫在下一代 4680 電池中使用鎳含量超過 90% 的陰極。另一位元消息人士說，L&F 有望成為這種高鎳陰極的供應商之一。

馬斯克在 3 月 1 日舉行的特斯拉投資者日上承認，該公司當前尚未實現新電池的首波量產。儘管目前面臨一些問題，但是一些分析師仍然持有樂觀態度，相信特斯拉有能力解決這些問題。

摩根士丹利在投資者日之後表示：「雖然執行風險仍然存在，而且許多細節還不清楚，但特斯拉對全球電池行業的影響可能仍然被低估了。」

截稿前，特斯拉與馬斯克對此並未立即回應置評請求。特斯拉 (TSLA-US) 周五盤前股價下跌 0.21%，每股暫報 172.55 美元。