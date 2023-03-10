大摩：特斯拉可能仿效法拉利的策略 推出「限量版」Cybertruck

大摩：特斯拉可能仿效法拉利的策略 推出「限量版」Cybertruck(圖片：AFP)
大摩：特斯拉可能仿效法拉利的策略 推出「限量版」Cybertruck(圖片：AFP)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 週四 (9 日) 發布的報告中表示，特斯拉 (TSLA-US) 可能將限制旗下電動皮卡 Cybertruck 的產量，以創造出「限量版」。

Jonas 指出，Cybertruck 最終在財務上可能將更像是次要產品，而不是主要量產產品。特斯拉可能會仿效法拉利的策略，故意限制產量。

不過，這並不意味特斯拉未來不會成為電動皮卡市場的主要參與者。大摩預測，到 2030 年特斯拉電動皮卡銷量將達到近 50 萬輛。

與此同時，大摩認為 Cybertruck 不會對現有的皮卡車市場構成重大威脅。不過，Jonas 認為 Cybertruck 將吸引一些更狂熱的買家，可能會侵蝕部分福特 (F-US)150 Raptor 的銷量。

Jonas 說：「我們仍然認為 Cybertruck 在很多方面都是特斯拉的重要產品，通過將 Cybertruck 這樣的特殊產品推向市場，將激發消費者的想像，增強企業和品牌的真實性。有趣和打破傳統是特斯拉品牌的一部分。」

先前有知情人士表示，特斯拉計劃在 2023 年底開始批量生產 Cybertruck，意味著特斯拉要等到 2024 年初，才能在財報中列入一個完整季度的 Cybertruck 營收數據。Cybertruck 作為一款新車型，外界將其視為特斯拉業務成長的關鍵。

CyberTruck 的投產日期至今已推遲三次，從最初的 2021 年末延後到 2022 年底，然後又延到 2023 年初，目前延到 2023 年中。市場分析人士表示，像 CyberTruck 這種全新車型，汽車製造商通常會緩慢提高產量。

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