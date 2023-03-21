與Catapult交易告吹 黑莓將以9億美元出售其專利

加拿大軟體公司黑莓 (BB-US) 周二 (21 日) 表示，在取消與 Catapult IP Innovations Inc. 的交易後，它將以高達 9 億美元的價格出售主要與其行動設備相關的專利。

Malikie Innovations Ltd 將買下這些專利並在交易完成時支付 1.7 億美元現金，3 年後再支付 3000 萬美元。黑莓還將從其簡訊和無線網絡等專利產生的利潤中獲得年度現金授權使用費。

Malikie 是知識產權貨幣化公司 Key Patent Innovations Ltd. 新成立的部門。

黑莓去年表示，它正尋求出售其專利的其他選擇，因為與 Catapult IP Innovations Inc 的交易需要比平時更長的時間才能完成，從而導致排他性喪失。

這家加拿大公司發表聲明表示：「Catapult 無法獲得融資，以致其無法按黑莓可接受的修訂條款完成先前宣布的交易。」

BlackBerry 曾經以其帶有微型 QWERTY 實體鍵盤的手機和 BBM 即時通訊服務而聞名，如今的核心業務是網絡安全和車載軟體。

該公司去年取消了智慧手機服務，因其市占率多年來大幅流向蘋果 iPhone 和競爭對手安卓設備。