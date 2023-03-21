德國3月ZEW景氣指數驟跌至13遠遜預期 6個月來首降

投資人對德國經濟的信心 6 個月以來首次下降，對銀行業風險的擔憂加劇企業和家庭面臨的通膨阻力。位於德國的歐洲經濟研究中心（ZEW）周二（21 日）公布的預期指數從上月的 28.1 降至 13，遠低於市場預期的 15。

ZEW 主席 Achim Wambach 在聲明中表示：「國際金融市場正面臨巨大壓力，高度的不確定性反應在對經濟預期上。而對銀行盈利發展的評估已大幅惡化，儘管仍略微樂觀。對保險業的評估也大幅下降。」

美國矽谷銀行（SVB）和 Signature 銀行本月倒閉的市場溢出效應，引發擁有 167 年歷史的瑞士信貸危機，投資人擔心金融體系其他領域可能出現未爆彈。

VP Bank 首席經濟學家 Thomas Gitzel 表示，投資人擔心銀行業動盪拖累經濟並非沒有道理，人們關心的焦點不是對銀行業進一步倒閉的擔憂，而是大西洋兩岸的銀行現在是否會變得更加嚴格。

Hauck Aufhaeuser Lampe 私人銀行首席經濟學家 Alexander Krueger 預期市場對銀行業的單優將慢慢淡化，並且認為若銀行業危機沒有得到證實，則復甦的潛力很大。另外，從經濟角度來看，對經濟狀況的持續糟糕評估還更有意義。

德國央行（Bundesbank）央行日前表示，德國經濟可能會在今年第一季出現萎縮，不過萎縮幅度會低於去年第四季的 0.4% 降幅。德國經濟部強調，雖然不能排除經濟衰退的可能，但數據已顯示出經濟好轉的跡象。

今年年初，德國工業生產和工廠訂單均優於預期，但消費者仍因頑強通膨而承壓。儘管在能源成本下降後，整體物價幅度正在下降，但潛在的壓力已證實會更加持久。