德國擬禁止5G網路使用華為、中興通訊部分零件

德國《時代週報》(Zeit Online) 周一 (6 日) 報導，德國政府計劃禁止電信商在 5G 網路中去用中國通信設備廠華為 (Huawei) 和中興通訊 (ZTE) 的部分零件。

《時代週報》援引政府消息來源指出，上述禁令可能包含原本就已經置於 5G 網路內的零件，政府將要求業者排除或更換這些零件。

針對上述報導，德國政府沒有回應置評請求。

德國在 2021 年通過一項資訊科技安全法，為下一代網路的電信設備商設立較高門檻，但當時並沒有像其他國家一樣禁用華為和中興設備。

批評人士認為，華為與中興和中國政府往來密切，代表若將兩家公司供應的零件置入行動網路，可能為中國間諜或是蓄意破壞人士創造接近大量重要基礎建設的機會。

華為沒有針對相關報導發表評論，但發言人指出，過去 20 年中，華為在向德國與其他地區供應技術 時擁有非常好的安全紀錄。中興通訊則未立即回應置評請求。

《時代週報》表示，近月來，德國政府的網路安全機構和內政部一直在調查自家 5G 網路是否存在任何可能危及國家安全的零件。消息人士稱，雖然調查尚未結束，但已有明確結論，政府可能會禁止電信業者在 5G 網路中使用華為和中興的部分控制元件。