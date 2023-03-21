〈美股早盤〉銀行業擔憂緩解 主要指數開高

瑞士信貸（(Credit Suisse）的救援行動、美國銀行股反彈以及相關部門的保證緩解投資人對金融不穩定的擔憂，美股主要指數周二（21 日）開高。目前市場焦點將轉向聯準會（Fed）的利率決策。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 1%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲逾 1%。

第一共和銀行股價美股盤前飆升 20%，此前摩根大通提出幫助這家陷入困境的銀行建議。美國其他銀行股跟著走高，規模較小的銀行股領漲。美股三大指數期貨盤前也走高。

市場風險偏好改善，逆轉周一在政府撮合下瑞士信貸（Credit Suisse Group AG）被瑞士銀行集團（UBS Group AG）收購後出現的下意識拋售。

另外，美國財政部長葉倫周二表示，當局認為已採取適當行動來遏制銀行業的流動性問題；但如果需要，它們將採取更多行動。市場認為，如果較小的銀行受到威脅，美國監管機構將準備保護銀行存款。

資產管理公司 Muzinich & Co. 的產品和投資策略主管 Erick Muller 表示：「大約 10 天前，我們有一系列的風險出現，現在這些尾部風險一個接著一個減少。似乎一切都已到位，已解決任何流動性問題，這是令人放心的。」

隨風險偏好改善，推動政府債券價格走低，美國 10 年期公債殖利率上升約 5 個基點。對政策敏感的兩年期公債殖利率上漲約 12 個基點，觸及 4%，此前在近期動盪中其殖利率接近 3.6%。另外，美國兌一籃子貨幣進一步下跌，延續連三天的跌勢。

市場預估，Fed 周三的利率決策可能採取謹慎做法，這一預期也推動股市反彈。根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 維持利率不變的可能性為 18.1%，升息 1 碼（25 個基點）的可能性為 81.9%。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

第一共和銀行 (FRC-US) 早盤上漲 21.18%，至每股 14.76 美元

第一共和銀行美股盤前反彈漲逾 25%，昨日該行暴跌近 50%，有外媒報導指出，摩根大通正在替陷入困境的該行提供解決方案，這些方案可能包括增資，或許這會稀釋目前該行股東手上的股份，另外出售也是一種可能的選擇。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.98%，至每股 190.54 美元

穆迪將特斯拉信評從 Ba1（最高級的垃圾級債務）上調至 Baa3（最低級的投資級債務），前僅展望為「穩定」。穆迪信評高層 Rene Lipsch 在聲明中表示：「隨特斯拉進一步鞏固其全球業務，該公司將維持其作為純電動車領先製造商之一的地位。」

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.71%，至每股 274.18 美元

微軟已於 3 月 16 日向歐盟反壟斷機構提交關於 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 交易的補救措施。跟據外媒報導，微軟的補救措施顯然在意的是其競爭對手的雲端遊戲服務，例如索尼的 PlayStation Plus 和輝達的 GeForce Now，歐盟反壟斷監管機構將其對這筆交易的審查決定延長至 5 月 22 日。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月成屋銷售年化總數預期 419 萬戶，前值 400 萬戶

美國 2 月成屋銷售年化月率預期 5.0%，前值 - 0.7%

華爾街分析：

摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic 表示，在央行對抗通膨之際，銀行倒閉、市場動盪和經濟不確定性持續，都讓金融市場進入「明斯基時刻」(Minsky Moment) 的機率升高。即使央行成功遏止危機蔓延，但由於市場和監管機構的壓力，信用環境勢將更快速收緊。

Kolanovic 重申第一季可能是今年美股高點，建議客戶趁任何市場擔憂緩解而出現的上漲進行拋售；但他也指出，部分市場似乎短線超賣。此外他預估，Fed 周三將選擇升息 1 碼（25 個基點），建議減持價值股，並在「投資組合配置保持防禦性」。

貝萊德旗下 iShares 的每周投資策略主管 Gargi Chaudhuri 日前表示，由於全球銀行業的混亂仍在繼續，目前尚無法斷言股市已經觸底。他表示地區性的小型銀行將會「感受到更多痛苦」，這將導致信貸成長放緩，進一步擠壓經濟成長動力。

此外，為防止更多銀行擠兌，以及控制曾經被認為不具有系統重要性的小型銀行資產風險，美國聯邦政府加大對金融體系的干預，預料未來監管將變得更嚴格。