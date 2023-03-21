〈陸港盤後〉銀行業危機緩解 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（21 日）收盤齊揚，滬指漲 0.64%，原因是銀行業危機緩解，美國政府官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款。

滬指周二收盤漲 0.64% 報 3,255.65 點，深成指大漲 1.6% 報 11,427.25 點，創業板指勁漲 1.98% 報 2,337.26 點；兩市成交額合計人民幣 8,930 億元，「北向資金」淨買入 42.95 億元。

軍工、旅遊餐飲、釀酒、食品飲料、家居、汽車等類股走高，醫藥、有色、工程機械、券商、石油、建築、地產等族群上揚，電商、CXO、網遊等類股表現活躍。

香港恒生指數周二收盤大漲 1.36％，恒生科技指數勁揚 2.45％。

美股周一收高，全球主管機關全面提振市場信心，銀行業危機有所緩解，中國股市也隨之走高。

美國中型銀行聯盟（MBCA）已傳出要求美國聯邦監管機構在未來兩年對所有銀行存款提供保險的消息，據《彭博》報導，知情人士透露，美國財政部官員正在了解聯邦監管機構是否有足夠緊急權力，可在未獲國會正式同意情況下，暫時為所有銀行存款提供保險。

消息人士表示，當局尚未把此舉視為必要，尤其是此前監管機關已採取措施，協助銀行滿足任何提款需求。不過，為了防範情勢惡化，政府官員仍進行盡職調查、研擬對策。

上述商議凸顯華府仍擔心不已，因為在美國三家銀行本月相繼崩潰、發生存戶擠兌後，中型銀行正呼籲政府採取更廣泛干預行動。

網遊股上漲的利多，是中國國家新聞出版署周一公布今年 3 月進口網路遊戲審批名單，共 27 款遊戲獲批，騰訊 (00700-HK) 、網易 (09999-HK) 及 B 站均上榜。