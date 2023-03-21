銀行業危機後 高盛：大宗商品將迎來超級周期

路透周二（21 日）報導，高盛大宗商品業務主管表示，在銀行業危機引發擔憂後，預估本月將出現由中國推動的大宗商品超級周期，以及資本將從能源市場和投資領域撤離。

高盛大宗商品全球主管 Jeff Currie 周二在英國《金融時報》（Financial Times）大宗商品全球峰會上表示：「隨著銀行業虧損增加，危機已蔓延到大宗商品領域。」

他說：「從歷史上來看，每當遇到這種事件時，需要幾個月的時間才能收回資金...... 到 6 月，我們仍將出現赤字，而這將推高油價。」

油價跌至 15 個月低點，因為瑞士第二大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）在兩家美國銀行倒閉後陷入危機，導致該行在瑞士的競爭對手瑞銀（UBS）出手收購。

Currie 強調，受到衝擊的是供應面而非需求面，目前仍非常看好銅。他說：「存款已經離開...... 現金正在流入貨幣市場而不是銀行。」

Currie 認為，就銅而言，長期前景非常樂觀，將處於有紀錄以來最低的可觀察庫存 125,000 噸，供應高峰會出現在 2024 年，近期預估銅價落在每噸 10,500 美元，長期目標價為每噸 15,000 美元。

他的言論與全球大宗商品交易巨擘托克集團（Trafigura）的說法相呼應。托克表示，銅價可能升破每噸 1.2 萬美元。銅價曾在 2022 年 3 月創下每噸 10,845 美元的歷史新高價。

Currie 補充說，對銀行業的擔憂主要集中在美國的地區性銀行，而歐洲相對安全且危機不會蔓延。