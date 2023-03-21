繼標普後 特斯拉也獲穆迪升評 成功從垃圾債晉升投資債

信評機構穆迪 (Moody’s) 周一 (20 日) 將特斯拉 (TSLA-US) 信用評等調升至投資級，是繼標普之後，第二家賦予特斯拉投資級地位的信評機構。

穆迪將特斯拉的信用評等升至「Baa3」，即投資等級 (investment grade) 的最低級別，Baa3 以下則為投機等級，也就是所謂的垃圾債。

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 去年 10 月以產量改善與前景展望穩定為由，將特斯拉評級從「BB+」升至「BBB」，標普分析師在當時表示，看好特斯拉穩定的生產效率，支持強勁的 EBITDA 利潤率與正自由經營現金流。

特斯拉去年繳出亮眼成績，全年交車量超過 130 萬輛，再刷新高，營業利益率則約 17%，領先豐田 (Toyota) 在內等大型汽車製造商。

雖然穆迪 1 月時將特斯拉評等維持在「Ba1」，但對特斯拉財報數據進行分析後，顯示出的評等卻達到「A2」，比穆迪實際給予的「Ba1」高出五個級別，穆迪當時解釋，評估結果之所以存在差距，與特斯拉產品陣容狹窄、電動車市場競爭加劇，以及公司治理面臨挑戰等因素有關。

一家公司的信用評等是投資級和垃圾級，之間的差異非常重要，因為退休基金和機構投資人往往只買進投資級公司債。

L&F Investor Services 創辦人 Alexandra Merz 表示，不同的信評機構給予不同的評等，所造成的評等歧異 (Split ratings) 現象，限制了買家的購買意願，她並表示，穆迪提到特斯拉面臨的治理挑戰，與馬斯克引發的股價波動有關。

馬斯克去年 10 月宣布收購推特，大大扭轉投資人對特斯拉股票的看法。特斯拉周一收在每股 183.25 美元，仍比完成併購推特前的每股 225 美元還要低約 42 美元。