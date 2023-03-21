鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至6.8元，預估目標價為85.25元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.73元上修至6.8元，其中最高估值7.78元，最低估值5.88元，預估目標價為85.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.78
|8.63
|8.39
|最低值
|5.88
|6.73
|8.39
|平均值
|6.81
|7.72
|8.39
|中位數
|6.8
|7.91
|8.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,242,146,000
|1,330,547,110
|1,276,534,090
|最低值
|1,132,091,000
|1,194,105,000
|1,276,534,090
|平均值
|1,198,117,380
|1,281,054,250
|1,276,534,090
|中位數
|1,208,275,550
|1,295,086,000
|1,276,534,090
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.51
|8.73
|6.57
|4.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。