〈美股盤後〉靜待美中破冰貿易談判  美股主指變化不大 標普周跌約0.5% 

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-10 05:51

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市場靜待美中破冰貿易談判與川普中東行，美股主指週五 (9 日) 變化不大。

綜觀本週，標普累計跌幅跌 0.47%，那指週線收黑 0.27%，道瓊週跌 0.16%。價值股表現優於成長股。

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自美英簽署協議後，川普週五強調多項貿易協議正密集磋商中。川普將於 13 至 16 日訪問中東的沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，可能討論石油、貿易和核議題等。

美中週末於瑞士舉行破冰談判前，川普發文呼籲，中國應該對美國開放市場，並提到美對中關稅稅率定在 80% 應屬合理。

同時，歐盟宣布一份總額達 950 億歐元的對美報復性關稅清單，加劇雙邊貿易緊張局勢。德國新任總統梅爾茨稱，美方只能與歐盟談判貿易事宜，不能與歐盟個別成員國達成任何單獨協議。

《彭博》週五報導，川普政府近期展開對進口飛機、噴射發動機及其零組件的國安調查，引發外界關注此舉恐為對商業航空與航太產業加徵新一輪關稅鋪路，預示貿易政策可能再度升溫。

截至週五上午，已公布業績的 450 家標普成分股企業中，約有 76% 財報表現超出分析師預期，但由於貿易環境的不確定性，部分企業下調或撤回財測。

美股週五 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 119.07 點，或 0.29%，收 41,249.38 點。

那斯達克指數上漲 0.78 點，或 0.0043%，收 17,928.92 點。

S&P 500 指數下跌 4.03 點，或 0.071%，收 5,659.91 點。

費城半導體指數上漲 36.06 點，或 0.81%，收 4,466.50 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 69.32 點，或 0.54%，收 12,674.19 點。

標普 11 大板塊多收紅，能源領軍大漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.92%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.99%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.51%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.95% ；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.09%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電 ADR(TSM-US) 收紅 0.72% 至每股 176.52 美元。台積電 2025 年 4 月營收報告，4 月合併營收約為新台幣 3,495 億 6,700 萬元，較上月增加 22.2%，較去年同期增加了 48.1%。

Affirm (AFRM-US) 崩跌 14.47% 至每股 46.41 美元。Affirm 表示預計第四財季營收在 8.15 億美元至 8.45 億美元之間，低於市場預期。

旅遊預訂平台 Expedia (EXPE-US) 業績遜於預期，該股週五暴跌超 7% 至每股 156.66 美元，週跌 2.25%。

Marvell (MRVL-US) 大漲 3.51% 至每股 59.65 美元。摩根士丹利證實 Marvell 仍握微軟 (MSFT-US) 人工智慧 (AI) 晶片大單，維持 90 美元目標價。

華爾街分析

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 提到：「本週的進展令人鼓舞，但我們仍處於新聞週期的波動之中，這正在引發市場反應。在我們開始獲得實際結果之前，美股很可能處於一段波動期。」

Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 表示：「中國是主要關注點，也是受影響最嚴重的國家，因為長期以來的貿易行為確實需要改進。」

一些經濟學家指出，由於美中雙方在各自的戰略核心利益上堅持立場、互不讓步，達成全面性協議恐曠日費時，甚至可能無疾而終。