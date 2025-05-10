Panasonic全球裁員1萬人 預估重整費用近9億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 03:00

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日本電子大廠松下控股 (Panasonic Holdings) 周五 (9 日) 宣布，將裁撤 1 萬名員工，並預計在本會計年度提列 1,300 億日元 (約 8.96 億美元) 的重整費用，以推動集團架構改革和提升獲利能力。此舉為該公司深化轉型計畫的重要一步，目標是到 2029 財年實現 10% 的股東權益報酬率(ROE)。

裁員規模龐大 半數集中日本市場

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松下表示，此次裁員主要集中在本會計年度內完成，其中約半數裁員將發生在日本本土，其餘則來自海外市場。裁員將透過整併銷售與後勤部門、縮減營運據點、關閉虧損事業及提供日本員工提前退休方案等方式進行。

根據松下官網資料，目前集團全球員工人數約 22.8 萬人，這次裁員相當於全球員工的 4.4%。

生活事業重整為主力 聚焦高獲利目標

松下表示，將於 2027 會計年度 (截至 2027 年 3 月底) 實現集團調整後營業利益至少 6,000 億日元的目標，並專注於消費電子業務的改革，包括終止虧損部門及精簡 IT 投資結構。

此次重整費用中，約半數將來自生活事業部 (包含家電及暖通空調系統)，另有 40% 來自集團控股及其他事業單位。能源事業部則不會計入任何重整費用。

電動車電池業務展望樂觀 上修盈餘預估

儘管集團整體預估本會計年度營業利益將下滑 13% 至 3,700 億日元，但松下同步上調電動車電池能源事業的營業利益預測，預估截至 2026 年 3 月底的會計年度將成長 39% 至 1,670 億日元，受惠於電池和能源儲存系統銷售強勁成長。該業務主要供應特斯拉 (TSLA-US) 等車廠電池產品。