〈觀察〉電子紙省電、護眼特性助攻滲透率提升 各大應用持續發酵

電子紙應用近年在環保意識抬頭下，迎來爆發性成長，近日也獲哈佛公衞學院研究認證，電子紙具備護眼特性，可望加大在教育應用市場的滲透率，此外，包含公車站牌、醫療院所床頭卡、超商等日常生活都可以看到電子紙應用開始發生，因此電子紙產業未來發展前景依舊可期。

電子紙大廠元太 (8069-TW) 在全球擁有逾 9 成電子紙相關技術專利，可望成為最大最大受益者，近年也積極擴大產業生態鏈布局、力拚提升電子紙市佔率，董事長李政昊日前就表示，為符合擴大市場、提高競爭力的初衷，未來在四色、全彩等新產品推廣上仍會延續讓利、與供應商共享的策略。

電子紙應用滲透日常生活 教育、零售等成長可期

元太為推廣電子紙、協助教學數位轉型加速，自 2017 年開始發起的「e 啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案，運用對視覺友善的電子紙，同時結合電子紙生態圈夥伴資源，提供學生用眼友善的數位閱讀學習載具，去年更進一步前進離島澎湖，捐贈千台彩色電子書閱讀器。

零售商應用上，繼美國大型零售業者規劃擴大導入電子紙貨架標籤 ESL，也引領各國零售商跟進導入，觀察目前全球 ESL 導入滲透率約僅 10% 上下，代表還有 90% 將是未來潛在發展市場。

除小尺寸的 ESL 外，元太模組夥伴之一的面板大廠群創 (3481-TW) 近期也陸續將電子紙應用導入連鎖藥妝店日藥本舖，最新更宣布在全聯福利中心導入大尺吋彩色電子紙看板；元太目前模組夥伴除群創外，還包含 BOE 京東方、DKE 東方科脈、合力泰旗下興泰科技術、維信諾旗下清越、聯積、奇新光電、Plastic Logic、墨方光電等。

進一步從台灣市場觀察，元太也攜手夥伴，將電子紙應用推廣至各大應用中，高雄市繼去年設立 20 處太陽能電子智慧型站牌後，今年預計再新增建置 55 處，而除高雄外，電子公車站牌在雙北、桃園、台中、花蓮、台東等縣市均已導入。

醫療場域同樣是電子紙未來可期的發展領域之一，去年 10 月智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA) 就宣布在新竹台大分院生醫醫院，導入電子紙床頭卡，並預期未來將成為各大醫院、新建醫院的標配，據悉，新竹台大三個分院也預計會在今年再導入逾 600 床的彩色電子紙床頭卡。

元太領軍 供應鏈可望雨露均霑

隨著電子紙應用在近年快速發酵，元太營運也大幅跳增，去年營運繳出三率三升成績單，全年大賺 99.11 億元、年增 92.5%，每股賺 8.69 元，寫新猷，而上游電子紙驅動 IC 供應商包含晶宏 (3141-TW)、天鈺 (4961-TW)、晶門、聯合聚晶等表現也不俗。

元太在 2020 年也與京東方、興泰科技等共組發起成立電子紙產業聯盟，累計至今會員加速達逾 130 家，除元太本身，包含業成 GIS-KY(6456-TW)、和鑫 (3049-TW)、明基材 (8215-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、英業達 (2356-TW)、研華 (2395-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、群創、晶宏、聯合聚晶等都是成員之一。

膽固醇液晶彩色電子紙陣線成形 商品今年將正式商品化

另一方面，隨著技術更加成熟，採用膽固醇液晶的電子紙產品今年也可望進入量產，讓電子紙市場除現行主流應用的電泳式電子紙技術，再增添新一種選擇，而背後推手包含富動科技 (6813-TW)、宸鴻 TPK-KY(3673-TW)、虹彩光電、南京熊貓電子、雲創通訊等。

相關廠商今年 2 月也在廈門舉行發表會，展示多尺寸膽固醇液晶彩色電子紙商品化產品，首波將瞄準電子閱讀器、電子貨架廣告機、數位看板商機，預計今年下半年可望正式放量出貨。