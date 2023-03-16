台股退守15200點 外資連3日倒貨 三大法人賣超155.34億元

台股今 (16) 日開低走低，受瑞士信貸風暴影響，金融股淪為重災區，航運股同步湧現賣壓，雖然台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 除息行情失靈，但零星電子與傳產股仍表現有撐，加權指數終場下跌 166.47 點，收在 15221.12 點，為兔年開紅盤以來低點。三大法人合計賣超 155.34 億元，外資連續 3 個交易日提款。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 121.95 億元，為連 3 賣；投信續挺台股，買超 14.55 億元，寫下連 19 買紀錄；自營商賣超 48.02 億元，為連 6 賣。三大法人合計賣超 155.34 億元。

美國銀行風暴燒到歐洲，瑞士信貸 (Credit Suisse) 也爆出財務危機，瑞士央行與金融市場監管局隨即出手救援，將提供流動性支持，台灣金融股再次被掃到颱風尾，開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW) 重挫逾 3%，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 連袂下跌超過 2%，金融股全面跳水。

電子權值股方面，台積電今天除息交易，雖然盤中一度翻紅，終場仍不敵賣壓收 505 元；大立光同日除息，也陷入貼息走勢，終場以 2255 元作收；不過，聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、研華 (2395-TW)、廣達 (2382-TW) 等均獲得資金點火。

CMOS 影像感測器 (CIS) 需求低迷，尤其手機市況持續吹寒風，封測廠同欣電 (6271-TW) 法說會透露，第一季營收估季減逾 1 成，今日股價應聲重挫逾 9%，摜破 200 元大關，跌破半年線，創 2 個多月來新低，其他 CIS 台廠供應鏈也不振，采鈺 (6789-TW)、精材 (3374-TW) 股價下挫 2-4%。

世芯 - KY(3661-TW) 法說釋出正向展望，受惠北美市場對 HPC 需求越趨強勁，今年營收估年增逾 7 成，再創新高，今天吸引買盤湧入，並一舉攻上漲停 1125 元，登上台股第六大高價股，在比價效應下，另兩家 IC 設計千金股譜瑞 - KY(4966-TW) 與祥碩 (5269-TW) 也大漲 6-8%，漲勢凌厲，而旭隼 (6409-TW) 賣壓偏重，終場大跌近 5%，千金股漲跌互見。

貨櫃三雄全數走低，長榮 (2603-TW) 大跌約 4.5%，萬海 (2615-TW) 也下挫近 4%，陽明 (2609-TW) 收盤跌 2.7%；航運股一片綠油油，長榮航太 (2645-TW) 重挫逾 5%，航空雙雄也遭調節，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 下跌 2-3%。