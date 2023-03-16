金融股遭狙擊 台股跌166點收15221點 創兔年來新低

受到瑞士信貸風暴影響，台股今 (16) 日跳空開低，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 除息行情失靈，金融股遭到空方狙擊，航運股也綠油油，不過，聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW) 及零星傳產股仍表現抗跌，加權指數終場下跌 166.47 點或 1.08%，收在 15221.12 點，創兔年開紅盤以來新低，成交值 2417.8 億元。
櫃買指數終場下跌 2.03 點或 0.99 %，收在 203.04 點，成交值 704.53 億元。上市櫃成交值合計 3122.33 億元。
美國銀行危機燒到歐洲，瑞士信貸 (Credit Suisse) 也爆出財務危機，但瑞士央行與金融市場監管局隨即宣布出手救援，提供流動性支持，台灣金融股再次被掃到颱風尾，開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW) 大跌逾 3%，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 連袂重挫超過 2%，金融股全面跳水。
電子權值股方面，台積電今天除息交易，雖然盤中一度翻紅，終場仍不敵賣壓收 505 元；大立光同日除息，也陷入貼息走勢，終場以 2255 元作收；不過，聯電、瑞昱、研華 (2395-TW)、廣達 (2382-TW) 等均獲得資金點火。
貨櫃三雄全數走低，長榮 (2603-TW) 大跌約 4.5%，萬海 (2615-TW) 也下挫近 4%，陽明 (2609-TW) 收盤跌 2.7%；航運股一片綠油油，長榮航太 (2645-TW) 重挫逾 5%，航空雙雄也遭調節，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 下跌 2-3%。
CMOS 影像感測器 (CIS) 需求低迷，尤其手機市況持續吹寒風，封測廠同欣電 (6271-TW) 法說會透露，第一季營收估季減逾 1 成，今日股價應聲重挫逾 9%，摜破 200 元大關，跌破半年線，創 2 個多月來新低，其他 CIS 台廠供應鏈也不振，采鈺 (6789-TW)、精材 (3374-TW) 股價下挫 2-4%。