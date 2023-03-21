〈焦點股〉緯穎搭AI熱潮再度叩關千元 盤面再現十千金

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 去年營運、今年展望不俗，加上近期 AI 應用熱潮可望帶動雲端伺服器產業迎來新一波成長動能，今 (21) 日持續獲買盤青睞，最高站上 1030 元，再度叩關千元大關，也讓台股再度出現十千金盛況。

展望今年，緯穎說，今年產業未再出現特定料況缺料問題，中長期對整體營運仍保持正向看法，目前展望也與年初看法相同，強調看好資料中心產業長期成長，不過考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。

緯穎擴產腳步也不停歇，預期今年度資本支出將大增至 50 億元，較去年 15 億元大增近 3 倍，主要用於研發設備、製造設備投資、廠房土地等，緯穎強調 2024 年產能較 2022 年提升 50% 的目標並未改變，其中，馬來西亞後端組裝廠預計今年 6 月開始投產。

緯穎去年繳出三率三升成績，全年純益達 141.75 億元、年增 63.9%，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高，今年前 2 個月累計營收也達 394.12 億元、年增 49.2%，同步改寫歷年同期新高。

另一方面，緯穎母公司緯創 (3231-TW) 昨 (20) 日也舉行臺北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，預計總投資超過 62.5 億元、2026 年啟用，可望挹注內科轉型發展及群聚創新的動能，今 (21) 日股價也母以子貴，大漲近 4%，再寫波動新高。