〈緯穎法說〉產業中長期展望不變 下半年可望優於上半年

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望今年，財務長陳昌偉表示，從各大產業報告分析來看，今年伺服器產業出貨在去年高基期情況下，仍可望有低個位數成長，此外，從過去幾年來看，下半年營運可望優於上半年。

陳昌偉指出，今年產業未再出現特定料況的缺料問題，因此中長期對整體營運仍保持正向看法，對今年展望也與年初看法相同，強調看好資料中心產業長期成長，不過考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應，

針對近期相當火紅的 AI 議題，陳昌偉認為，相關應用發展象徵新世代應用來臨，尤其 AI 人工智慧運算往往需要更多算力，對於能耗、散熱、記憶體、網路等要求都提高，而緯穎過去就很著重散熱領域布局，目前在伺服器產品應用上，可提供客戶包含氣冷、液冷、浸沒式液冷等各種解決方案。

陳昌偉也透露，未來伺服器產品結合 AI 人工智慧的應用也成趨勢，推估目前出貨產品中約有 2 成與 AI 應用相關，但就開案中的新產品初估已有超過 5 成與 AI 應用相關，可望在未來數年逐步發酵。

營運方面，緯穎去年營收達 2928.76 億元、年增 52%，毛利率 8.19%、年增 0.08 個百分點，營益率 6.09%、年增 0.18 個百分點，全年稅後純益達 141.75 億元、年增 63.9%，淨利率約 4.84%、年增 0.35 個百分點，三率三升，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高。