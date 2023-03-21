〈台股盤前要聞〉友達看面板剛需回溫、2月外銷訂單連六黑 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，面板大廠友達董事長彭双浪表示，看到剛性需求回溫，包括電視、資訊產品面板都出現急單；經濟部統計處公布 2 月外銷訂單統計結果，下滑至 421.2 億美元、年減 18% 呈現連六黑。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

友達彭双浪：剛需回溫 PC 面板出現急單

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (20) 日表示，目前看到剛性需求回溫，「見客戶頻率變高了」，不只電視面板有急單，資訊產品也有看到，像是電腦面板 4-5 月就可望看到好轉，整體報價也趨於正向。閱讀全文...

2 月外銷訂單下滑至 421.2 億美元年減 18% 連六黑

經濟部統計處昨 (20) 日公布 2 月外銷訂單統計結果，受全球通膨、升息壓力仍存，終端需求不振，客戶持續進行庫存調整，加上國際原物料價格低於去年同期，單月接單金額下滑至 421.2 億美元，月減 11.4%，年減 18.3%，連六黑。閱讀全文...

金融三業對瑞信曝險 1550 億元 但未踩到 AT1 債券地雷

瑞士銀行集團 (UBS) 昨 (20) 日正式宣布，以 30 億瑞郎收購瑞士信貸 (Credit Suisse)，不過，價值約 160 億瑞郎 (約 173 億美元)(約新台幣 5275.44 億元) 的瑞信額外一級資本 (AT1) 債券恐全額註銷，這也代表持有相關債券的投資者恐血本無歸，外界關切我金融業是否踩到瑞信 AT1 債券地雷，金管會主委黃天牧表示，目前初步了解，國內金融機構沒有投資 AT1 債券。閱讀全文...

高通推 4 奈米 Snapdragon 7+Gen2 改由台積電生產

高通 (QCOM-US) 昨 (20) 日宣布推出全新 Snapdragon 7+ Gen2 行動平台，據了解，高通此次新晶片沿用 4 奈米製程，不過供應商從三星轉由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 生產，期望優化效能與功耗，並瞄準中高階機種，終端裝置預計本月問世。閱讀全文...

升息循環有望暫停？央行嚴宗大：利率決策不只看通膨

中央銀行副總裁嚴宗大昨 (20) 日於立院備詢，對於市場高度關注本周四央行理監事會議是否再升息，嚴宗大指出，通膨只是利率決策的考量因素之一，央行也會將經濟成長、金融穩定等因素納入。閱讀全文...

看記憶體市況 南亞科、華邦電同聲將好轉

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛昨 (20) 日表示，上半年 DRAM 價格跌幅可望逐季收斂，下半年市況將好轉，華邦電 (2344-TW) 總經理陳沛銘也預期，營運將於第一季落底，第二季產能利用率估較第一季提升 10 個百分點。閱讀全文...

普發 6000 登記入帳 3/22 上午 8 點開跑 身分證尾數這 2 個號碼先搶頭香

全民普發現金網路登記申領將在 3 月 22 日上午 8 點上線，根據數位部規劃，3 月 22 日到 26 日前 5 天將採分流方式進行，首日將由身分證或居留證尾數 0 或 1 號先上網登記。閱讀全文...