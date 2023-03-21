〈台股盤後〉資金短線穿梭中小型個股 仍受制月線反壓

台股今 (21) 日多方攻勢以中小型爲焦點，集中市場加權股價指數上漲 93.48 點或 0.61%，終場收在 15513.45 點，集中市場成交值 2201.97 億元，大盤由中小型電子股、金控股爲主軸，市場專家指出，大盤的月均線反壓仍大。

雖然台積電 (2330-TW) 在尾盤拉升，終場上漲 5 元以 517 元作收，領先站上月線，證券分析師黃漢成指出，今天台股盤面並沒有主流攻擊族群，近日類股輪動極快，今天市場資金著墨中小型個股爲主，且短線明顯穿梭，難以推升市場信心向上。

台北股市 21 日集中市場加權股價指數早盤開在 15437.95 點，最低 15437.95 點，最高爲 15547.97 點，收盤指數上漲 93.48 點或 0.61%，終場指數收在 15513.45 點，集中市場成交值 2201.97 億元。

台股大盤今日主要台積電尾盤拉升上漲，終場上漲 5 元或 0.98%，收 517 元，而聯發科 (2454-TW) 上漲 1 元或 0.13%，收在 771 元；台達電 (2308-TW) 收漲 5.5 元或 1.91%，收在 293 元。

而蘋果概念股方面，鴻海 (2317-TW) 收漲 1 元或 0.98%，收 103.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 50 元或 2.24%，收 2280 元。

同時，ABF 載板類股收盤全面上漲，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收盤均上漲，其中以南電收盤上漲 2.48% 最為亮眼。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收跌，並以陽明下跌 1.06% 跌幅最大。

全球最大 RFID 電子標籤 ODM 供應商永道 - KY(6863-TW) 今天上市掛牌，終場以 202 元收盤，漲幅 141.63%。