〈緯穎法說〉今年資本支出倍增至50億元 馬國後端組裝廠6月投產

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望今年，財務長陳昌偉說，今年資本支出將大增至 50 億元，較去年 15 億元大增逾 3 倍，主要用於研發設備、製造設備投資、廠房土地等，並強調 2024 年產能較 2022 年提升 50% 的目標並未改變，其中，馬來西亞後端組裝廠預計今年 6 月開始投產。

緯穎近三年資本支出持續擴增，陳昌偉說，2021 年、2022 年資本支出分別為 5 億元、15 億元，而今年預估將大幅成長至 50 億元水準，也代表緯穎對未來營運的看法，將為長期的資產、產能準備，同時也是因應客戶對地緣政治、短鏈的需求。

緯穎昨日也公告將對美國子公司、馬來西亞子公司分別增資 4 億美元、5000 萬美元，陳昌偉說，緯穎在美國並沒有生產據點，當地子公司主要是做為配銷工廠，不過集團有 70-80% 營收來自該子公司，因此在存貨周轉、營運資金需求上較大，公司才會決議進行增資。

馬來西亞則將做為緯穎集團未來在亞太地區的出貨據點，主要因應客戶在鄰近新加坡的建設狀況，陳昌偉表示，馬來西亞將有兩座工廠分別是主機板製造、後段組裝廠，目前後端組裝廠可望在今年完工，最快 6 月就會有產能開出，至於前端的主機板製造則要到明年下半年才有機會完工。

陳昌偉也補充，除馬來西亞外，也在墨西哥、台灣等地產能持續擴充，目前來自亞太區營收占比約 10% 上下。