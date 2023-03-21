銀行業風波連環爆 Fed前官員支持暫停升息、繼續縮表 

美歐銀行業風波不斷、全球六大央行聯手提升美元流動性之際，觀察家和交易員認為，聯準會 (Fed) 本周暫停升息機率升高，包括 Fed 前官員杜雷 (William Dudley) 和避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 等人都呼籲停止提高利率，全球首富馬斯克甚至希望能降息。

在 Fed 在內六大央行提高美元換匯協議的操作頻率以前，大部分經濟學家預測 Fed 本周將升息 1 碼 (25 個基點)，但此決議宣布後，一些分析師認為，交易員增加 Fed 本周停止升息的押注。

曾擔任紐約聯邦準備銀行總裁 (角色相當於 Fed 第三把交椅) 的杜雷周一 (20 日) 表示，若他還待在利率決策小組，本周將投票支持暫停升息。他說：「暫停升息的意思是不會造成傷害，既然我們已經知道銀行體系承受壓力，為何還要繼續升息。」

他認為，當前問題不是全球金融危機重演，也不是經濟崩潰，而是對銀行業未受保存款以及按市值計算的證券損失的「信心問題」。關鍵在於，這場壓力會讓信用情勢收緊多少，以及其對經濟成長軌跡的影響。

潘興廣場 (Pershing Square) 創辦人艾克曼也表示，Fed 本周不該升息，因為銀行業危機「已經讓金融情勢大幅緊縮」。

艾克曼在推特上說，金融體系已經承受多個重大衝擊，包括矽谷銀行 (SVB) 在內三家美國銀行關閉、第一共和銀行 (First Republic) 成為新的壓力點，以及瑞士信貸 (Credit Suisse) 被緊急收購。

他說：「我們還不清楚，這些金融機構的投資人承受那些損失，以及蔓延效應如何發展。在存款流動不穩定的情況下，很難有區域銀行願意為新的建設或商業計畫提供大量資金。」

他認為，Fed 主席鮑爾應該明白表示，暫停升息只是暫時之計，並向市場傳達以下訊息：除非銀行業危機未化解，否則 Fed 3 月過後的下一場會議將恢復升息。

避險基金大亨艾克曼認為目前不是 Fed 該升息的時候。(圖: AFP)

艾克曼說：「這不是 Fed 應該繼續升息的環境，金融穩定是 Fed 第一要務，不該讓體系承受額外壓力。」

馬斯克在艾克曼推文下方回應，建議 Fed 應該至少降息 2 碼 (50 個基點)。他之前就曾呼籲 Fed 降息。

杜雷支持繼續縮表

為了避免風險在銀行業蔓延開來，Fed 一周前推出「銀行定期融資計畫」(BTFP)，並放寬銀行從貼現窗口取得現金的規定。

這些流動性計畫讓 Fed 的資產負債表增加約 3000 億美元，抵銷了去年 6 月量化緊縮 (QT) 迄今達成的一半規模。

一些經濟學家認為兩者可以同時並進，理由是援助銀行業的目的在於增強金融穩定，而 QT 則為 Fed 撤回疫情期間挹注資源的穩定措施之一。

杜雷預期，Fed 將繼續縮減資產負債表，也就是讓帳上的美國公債和機構抵押債券 (MBS) 到期不再投入本金。他認為，縮表和 Fed 提振銀行業信心的措施「完全不同」。

一些分析師則抱怨，Fed 釋出令人困惑的訊息。Roth MKM 首席經濟家 Michael Darda 說：「Fed 同時推動銀行支援計畫和 QT，這兩個是完全矛盾的政策，彼此目標是衝突的。Fed 一方面試圖支持銀行，另一方面又做著限制銀行業的事。 」

這派認為，Fed 現在的舉措，就和去年英國央行 (BOE) 一樣矛盾。英國央行當時為了穩定市場買進公債，卻和正在推行的貨幣緊縮政策相違背。