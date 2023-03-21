北美電信大廠頻遭駭客襲擊 Dish本季用戶恐流失近70萬

美國大型電信商 Verizon、AT&T、T-Mobile、Dish 今年皆捲入資安事件，其中 Dish (DISH-US) 遭駭客襲擊導致付款、客服、安裝等服務數周無法使用，部分資料也外洩，衍生出資安設備建置必要性，華爾街分析師認為，此舉將導致 Dish 第一季付費電視訂閱數將下滑 40.3 萬、無線網路服務訂閱減少 28.2 萬。

New Street Research 表示，Dish 第一季付費電視和 Boost 無線網路服務預估新增用戶數分別將下調 7.5 萬、和 20 萬，以訂閱付費電視用戶數量將減少 40.3 萬、無線網路服務減少 28.2 萬。

New Street Research 預期，此次 Dish 遭駭相關成本 7500 萬美元、壞帳 7000 萬美元，資金缺口將從 4 億美元擴大至 19 億美元，並使今年營收減少 3.25 億美元，自由現金流減少 2.85 億美元。

實際上，今年美國大型電信商紛紛出現資安問題，AT&T (T-US) 的供應商 1 月份遭到駭客攻擊，9 萬個用戶姓名、帳號、電話和電子郵件位址資料外洩；Verizon (VZ-US) 供應商也遭遇相同攻擊， 7 萬用戶詳細資料也流出。

T-Mobile (TMUS-US) 則是遭到駭客襲擊，透過公司 API 從中獲取數百萬名用戶的資訊，而 T-Mobile 的系統過去幾年就已發生近六次的駭客攻擊，一系列資安事件頻頻也驅動電信商、企業提高資安設備與軟體的投資。

研調 Dell’Ore 指出，企業仍將資安投資視為優先目標，去年資安市場較前年成長 15%，預計 2022、2023 年資安軟體、設備營收將達 488 億美元，較去年預估值上修 2.5%， 2022-2027 年資安市場將以低雙位數年複合成長率 (CAGR) 成長。

台網通廠如神準、合勤控等皆有布局網通安全設備，神準主攻嵌入式處理器防火牆與進階混和型網路安全設備，涵蓋桌面硬體系統到 4U 機架式系統，神準認為， SD-WAN 資安趨勢下美國許多企業開始相關設備建置，速度、資安需求挹注，將帶動近 1-2 年網通市場大幅成長。

合勤控資安產品線則包含 ATP 智能防火牆、USG FLEX 防火牆，公司認為，今年除了光纖、FWA 是成長動能以外，資安設備與 Wi-Fi 設備也看好，另外，明年國防資安等設備訂單挹注將更為明顯，國防營收可望上看 10 億元，優於 2021 年高點。