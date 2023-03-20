〈美股早盤〉投資人評估銀行業危機、Fed暫停升息可能 主要指數漲跌不一

美股主要指數周一（20 日）開盤漲跌不一，投資人權衡政府支持的瑞士信貸（Credit Suisse）收購以及美國聯準會（Fed）本周維持利率不變的可能性。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.4%。

美股開盤前，標普 500 指數期貨持穩，美國主要銀行摩根大通 (JPM-US)、美國銀行、富國銀行 (WFC-US) 和花旗 (C-US) 盤前股價從低點反彈。第一共和銀行 (FRC-US) 股價則暴跌，受標普全球公司一周內兩次下調該行信評影響。

那斯達克 100 指數期貨幾乎沒有變化，歐洲 Stoxx 600 指數走揚，在一度下跌 2% 的情況下搖擺不定。銀行和金融服務仍是歐洲股市跌幅最大的板塊，但目前已遠高於盤中低點。

瑞銀宣布已 30 億瑞士法郎收購瑞信，而在此次收購後，面值約 160 億瑞士法郎（約合 172 億美元）的瑞信 AT1 債券將被完全減記。這意味著，為確保私人投資人參與並增加瑞信的資本儲備，以幫助瑞士政府分擔本，170 億美元的債券將變得一文不值，這也將是歐洲規模達 2,750 億美元的 AT1 市場中最大一次價值減記事件。

在瑞信和矽谷銀行的崩潰加劇人們對金融穩定的廣泛擔憂之後，央行決策者正急於提振市場信心。美國聯準會（Fed）和其他五家央行宣布採取協調行動，透過美元互換安排提高流動性，以緩解全球金融體系的壓力。

值得注意的是，交易員還在評估近期事件對 Fed 於周三做出下次利率決策之前的收緊政策路徑會產生何種影響。

根據芝商所 FedWatch Tool，利率市場預估，Fed 在 3 月維持利率不變的機率為 29.9%，升息 1 碼（25 個基點）的機率為 70.1%。

高盛在報告中寫道，由於銀行系統壓力，Fed 本周不會升息。雖然決策者已做出積極反應以支撐金融體系，但市場似乎並不完全相信支持中小型銀行的努力是足夠的。這將意味著暫停對抗通膨的戰爭，但這應該不是個問題，因為近期通膨預期已大幅下降，而長期通膨預期仍處在穩定狀態。

截至台北時間周一（20 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 1.42%，至每股 275.45 美元

微軟旗下 Xbox 負責人 Phil Spencer 表示，如果監管機構批准其收購動視暴雪 (ATVI-US) 的交易，微軟計劃最快明年在 iPhone 和 Android 智慧手機上推出新的遊戲應用程式商店。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 1.37%，至每股 76.01 美元

加密貨幣交易商 Coinbase 計劃在海外市場推出交易平台，讓客戶能夠交易虛擬貨幣產業的一種衍生金融工具──「Perpetual Swaps」。外媒報導指出，Coinbase 已把設立新平台的計劃通知交易客戶和做市商。Perpetual Swaps 將是這個新平台交易的第一種金融衍生工具。

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 0.47%，至每股 147.53 美元

百度智能雲將在 3 月 27 日舉行新品發表會，發布系列文心一言雲端服務和應用產品。不同類型的企業可以依據自己的需求，選擇對應的雲端服務和產品，快速且方面又低成本購艦自己的模型與應用。截至周一，文心一言發布 4 天，已有 21 家企業完成首批簽約合作，而申請文心一言 API 調用服務測試的企業已有 10 萬多家。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，美國銀行體系面臨的壓力，可能意味著美股熊市結束的痛苦和惡性開始。他表示，隨著信貸可能性下降擠壓經濟成長，這代表熊市開始進入尾聲。此外，股市風險溢價從目前的 230 基點升至 400 積點之前，標普 500 仍將缺乏吸引力。熊市的最後一部分可能是惡性的，而且高度相關，股價透過股票風險溢價飆升而大幅下跌，這在個人投資組合中很難防止或防禦。

MRV Associates 董事總經理 Mayra Rodriguez Valladares 受訪時表示：「Fed 現在可能無法升息，但這不僅僅是因為美國的現狀。全球面臨通膨問題之際又遇上銀行危機，對各央行來說這將是一個相當大的挑戰。」