亞馬遜將進行第二輪9000人裁員 AWS和Twitch等部門受影響

亞馬遜周一（20 日）表示，近幾個月將再裁員 9,000 人，共計裁員 2.7 萬人，主要影響範圍包括亞馬遜網路服務（AWS）、廣告和 Twitch 串流媒體部門，使該公司成為最新一家在美國可能的經濟衰退前宣布第二輪裁員的科技公司。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周一在給員工的備忘錄公布此裁員消息。他表示：「考慮到我們所處的不確定經濟環境，以及在不久的將來存在的不確定性，我們選擇更加精簡成本和員工人數。」

賈西表示，最新的裁員是在團隊完成公司年度計畫流程的另一階段之後進行的，公司的目標是讓那些面臨裁員的團隊在 4 月中下旬之前確定要裁掉哪些職位​​。

賈西還說，今年的年度計畫首要原則是精簡，同時繼續大力投資關鍵的長期客戶體驗，在達到有效改善客戶生活的同時也能提升亞馬遜營運，並且表示過去幾年內亞馬遜的大多數業務都有顯著成長。

有外媒報導指出，亞馬遜之前的裁員主要集中在電子商務和設備業務以及人力資源部門員工，而現在開始裁撤 AWS、廣告和 Twitch 串流媒體這些長期營利的雲端部門員工。

包括微軟 (MSFT-US)、Salesforce(CRM-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和臉書母公司 Meta Platforms(META-US)在內等眾多科技巨擘近期裁掉數千名員工，此前新冠疫情導致地朝聘熱潮讓這些公司人手過多。而繼 Meta 之後，亞馬遜成為第二個宣布第二輪裁員的科技公司領頭羊。

亞馬遜曾在上月表示，受消費者和雲端運算客戶削減支出的財務影響，當前季度的營業利益可能會繼續下滑，而獲利豐厚的雲端運算部門在去年第四季營收成長放緩。為此，亞馬遜已經縮減或關閉整個服務，例如替雇主提供的虛擬初級健保服務。

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 在一份報告中表示，考慮到美國經濟衰退的可能與嚴重性，對亞馬遜的裁員計畫並不感到意外。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價下跌 2.6%，每股暫報 96.38 美元。