高盛前CEO：銀行業危機恐將拖累美國經濟成長

高盛 (Goldman Sachs) 前執行長 Lloyd Blankfein 週日 (19 日) 表示，隨著銀行變得更加保守，近期銀行業的動盪很可能會衝擊美國經濟成長。

Blankfein 在接受採訪時表示，如今金融業處在更大的風險環境，將會導致銀行進行資本節約並減少冒險行為，投資和貸款將越來越保守，無可避免地將導致美國經濟放緩。

不過，Blankfein 也說，雖然目前有部分銀行因管理不善、風險集中而停滯不前，但是整個銀行體系的資本金仍非常充足，而監管也較先前充滿挑戰的時期要嚴格得多。

另一方面，針對聯準會 (Fed) 的升息行動，Blankfein 認為，本周應暫停升息，因為 Fed 的緊縮政策似乎正在發揮作用。目前市場預計 Fed 在本週開會時升息 25 個基點的可能性約為 50%。

「我個人認為就此打住是可以的。目前的情況從某些方面來說，類似於升息行動正發揮作用。」Blankfein 說。

Blankfein 也警告說，如果不採取適當的干預措施來保護小型和地區性銀行的存款，存戶可能會轉向只依賴擁有高資本和流動性的大型銀行，可能會導致金融業的整併，這對該國龐大且不斷成長的經濟來說是一個負面的發展。

他還表示，銀行業當前面臨的危機，與 2008 年金融危機時並不相同。Blankfein 在 2006 年至 2018 年期間任職高盛的董事長兼執行長，並且曾帶領高盛渡過 2008 年的全球金融危機。

在銀行危機發生前，高盛預測的美國經濟衰退機率為 25%，但是近期事件使該行將衰退機率提高到 35%。儘管如此，仍遠低於經濟學家 60% 的預測中值。不過，機率上調也反映出小型銀行危機事件，對美國經濟造成的不確定性在加大。