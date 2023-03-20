金融業首家結合公益活動彩繪巴士 一銀小粉獅夢想巴士傳愛到偏鄉

長期積極投入公益事業的第一銀行及第一銀行文教基金會，為能深入關懷偏遠地區，打造專屬「小粉獅夢想巴士」，成為金融業首輛結合公益的彩繪中巴，3 月 18 日在台北市捷運西門站 1 號出口前廣場熱鬧舉行啟航儀式，第一銀行董事長邱月琴及總經理李嘉祥特別到場支持，以實際行動為偏鄉孩童帶來溫暖與關懷。

第一銀行表示，為持續挹注偏鄉學校所需資源，將透過「小粉獅夢想巴士」啟航至全台偏遠學校，捐贈書籍、文具及民生用品等所需物資，同時號召一銀志工攜手陪伴偏鄉學童，讓閱讀豐富孩子視野，盡情探索書海中所帶來的知識與智慧。值得一提的是，本輛彩繪中巴命名為「小粉獅夢想巴士」，期盼能為偏鄉孩童帶來希望與夢想，不僅讓學童獲得優質的學習環境外，同時象徵鼓勵孩子努力學習，激發自身創造力與想像力，迎向美好的未來。

啟航儀式當天吸引許多民眾前來與「小粉獅夢想巴士」拍照打卡，並紛紛留下對偏鄉孩童滿滿的祝福言語，第一銀行也將民眾的暖心留言，特別客製為小粉獅祝福書籤，放入致贈的文具福袋中，把民眾的留言祝福，透由夢想巴士傳遞至啟航的首站新竹縣尖石鄉的嘉興國小，讓孩子們感受來自社會的愛心和關愛。

第一銀行深耕 ESG(環境、社會、公司治理) 並積極落實環境永續與社會公益，2022 年共舉辦 75 場公益活動，包含攜手醫療團隊照護偏鄉弱勢居民健康、守護海岸淨灘、植樹減碳、支持有機農場友善耕作、關懷弱勢，以及前往偏鄉學校汰換傳統燈具為節能 LED 燈具等，總計有 1052 位同仁自發性加入志工行列，受惠人數高達 8103 人次。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將繼續積極投入社會公益事業，發揮金融影響力，同時秉持「就在你左右」的服務精神，以具體行動為社會注入永續發展的正能量，攜手為臺灣共創美好的社會。



