‌



亞光指出，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，此更凸顯 G+P 鏡頭優勢；此外，在車載及運動相 機鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占 AI 所帶動全球自駕車發展，以及短影音創作與戶外運動市場等龐大商機。



亞光指出，亞光運用多元化的光學產品設計與精密製造能力，致力落實研發技術領先策略，而實體 AI 應用在各場域加速落地，公司將持續強化技術整合，築高競爭門檻，加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，將及時推出市場注目產品，發揮技術創新領先優勢。