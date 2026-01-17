鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 ( 17) 日舉行忘年會。董事長賴以仁於會中表示，亞光去 (2025) 年自結合併營收約 264.4 億元，稅後純益 18.46 億元，年增 15%，每股純益達 6.6 元，每股純益爲 17 年來新高。
展望 2026 年，亞光表示，公司將全力推進三大發展契機，發揮技術創新優勢，效益將陸續展現；包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現 G+P 優勢、加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產，創造最大營運效益，將續創營運佳績。
亞光指出，公司與全球企業 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現 G+P 鏡頭優勢，並將全力推廣人形機器人鏡頭；隨著 AI 技術快速躍進與全球勞動力短缺，人型機器人已成為 AI 大規模落地的關鍵載體。
亞光指出，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，此更凸顯 G+P 鏡頭優勢；此外，在車載及運動相 機鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占 AI 所帶動全球自駕車發展，以及短影音創作與戶外運動市場等龐大商機。
亞光指出，亞光運用多元化的光學產品設計與精密製造能力，致力落實研發技術領先策略，而實體 AI 應用在各場域加速落地，公司將持續強化技術整合，築高競爭門檻，加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，將及時推出市場注目產品，發揮技術創新領先優勢。
亞光同時推動海外新生產基地包括菲律賓及泰國工廠順利生產，全面強化品質及成本管控，期望創造最大營運效益。
