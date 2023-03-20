〈國產全建材布局〉國宇輕質磚取得全台首張ALC綠建材標章 搶攻綠建築市場

混凝土大產國產 (2504-TW) 旗下國宇建材的 ALC 輕質磚獲內政部建築研究所認證，取得全台首張 ALC 綠建材標章，國產看好，將有助集團後續拓展綠建築市場。

國產表示，國宇 ALC 輕質磚因具備防火、隔音、隔熱、堅固、安全、經濟等六大優點，規格不僅優於國內法規，更有多項優勢認證，因此量產以來市場詢問度相當高，嘉義廠也設置 AI 自動化產線，全年產能上看 20 萬立方米。

據了解，國宇 ALC 輕質磚主要是由水泥、生石灰、鋁粉、矽砂、石膏等組成，經過高溫高壓環境下製成的多孔隙材質，為了因應循環經濟潮流，國宇先前也申請科專計畫，採用玻璃的氧化矽成分來取代矽砂，不僅讓玻璃再生利用，也具有減碳效果。

而此次國宇 ALC 輕質磚取得內政部建築研究所核發的綠建材標章，其經認證的材料必須為對環境無害的建材，國宇 ALC 輕質磚另有 ISO 9001、CNS 正字標記、MIT 微笑標章、環保標章、台灣精品等優勢認證。

此外，國宇 ALC 輕質磚也通過成功大學防火研究認證，具有 2 小時防火時效，以及高科大震害防制實驗室通過阪神七級地震測試，音響實驗室檢驗隔音效果達 45 分貝以上，另有 SGS 材料暨工程實驗室認證，使用專用膨脹螺絲，吊掛力可達 500 公斤以上。

就輕隔間市場來說，國宇 ALC 輕質磚可取代傳統紅磚與濕式灌漿牆，重量僅紅磚的四分之一，可減少建物結構負擔，且輕質磚為不連續微孔結構，可隔熱保溫，冬暖夏涼。

目前國宇 ALC 輕質磚北中南都有不少實績，包括淡水「海洋都心」、汐止「興富發莊園」、台中「赫里翁傳奇」、嘉義「湖美山河」、高雄「國王一號院」等指標建案，以及中科台積電都指名使用。