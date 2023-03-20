全球六大央行透過美元互換協議操作 增強流動性

由於對金融體系穩定的信心正快速流失，六大央行周日 (19 日) 聯手行動，提高美元互換協議操作的頻率，以增強流動性。

美國聯準會 (Fed) 與加拿大央行 (BOC)、英國央行 (BOE)、日本央行 (BOJ)、瑞士央行 (SNB) 和歐洲央行 (ECB) 聯合發布聲明，把七天期美元互換協議的操作頻率從目前的每周改為每天。

Fed 將從本周一 (3 月 20 日) 起開始每日的美元互換協議操作，並將持續到 4 月底。

美國以外的銀行通常有美元計價的債務，但當金融壓力升高時，較難獲得美元融資，因此 Fed 通常會在美元供應吃緊時，提供這類機制。

一周前，美國矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒下，接著瑞士第二大銀行瑞士信貸 (Credit Suisse) 遭大股東拒絕出資，股價暴跌。直到周日，瑞銀集團 (UBS) 在政府居間斡旋下拍板收購瑞信，希望遏制全球金融市場遭遇的信心危機。

根據六大央行的聯合聲明，美元互換協議將增強流動性供應，聲明中描述此協議為「重要的流動性支持」，可減緩全球融資市場的壓力，並減輕家庭和企業因貸款供給承受的影響。

在周日稍早的聯合聲明中，美國財政部、Fed 和各大主要央行都肯定瑞信的併購交易。美國財長葉倫和 Fed 主席鮑爾並強調，美國銀行業的資本和流動性強健。

美國銀行業者上周向 Fed 借取以滿足短期流動性的資金激增，截至 15 日為止的一周內合計借出 1650 億美元。其中，從貼現窗口取得的資金規模達到 1528.5 億美元， 超越 2008 年金融危機時期的 1110 億美元，而從新公布的「銀行定期融資」(BTFP) 也借出 119 億美元。

上述緊急借貸機制，也扭轉了 Fed 過去長達數月縮減資產負債表的努力。