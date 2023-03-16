瑞信將向瑞士央行借款約540億美元增強流動性 歐美期指上漲

瑞士信貸 (Credit Suisse) 宣布採取強化流動性的「果決行動」，將向瑞士央行 (SNB) 借款多達 500 億瑞士法郎 (536.8 億美元)，試圖在股價暴跌和更大的銀行業存款外流危機中，安撫投資人，歐美股市期指周四 (16 日) 應聲上漲，亞太股市跌幅收斂。

在美國矽谷銀行倒閉引發銀行業風暴的敏感時刻，財務吃緊多時的瑞信爆出新問題，大股東沙烏地國家銀行表示，考量到監管法規等限制，不會進一步增持瑞信的持股。

此消息導致歐洲銀行股大跌，並波及美國銀行股。瑞信在歐股周三收盤暴跌 24% 至每股 1.70 瑞郎，瑞信美國 ADR(CS-US) 報價也重挫 13.9% 至每股 2.16 美元。瑞信的五年期信用違約交換合約 (CADS) 飆升到歷史新高。

主管機關周三試圖安撫恐慌的投資人，瑞士央行和瑞士國際金融市場監督管理 (FINMA) 在美股尾盤時表示，瑞信符合系統性重要銀行所受到的資本和流動性規定，「必要時會提供瑞信額外的流動性」。

瑞信隨即在當地周四凌晨宣布，正在執行選擇權，向瑞士央行借貸多達 500 億瑞郎。這代表該銀行將是 2008 年金融海嘯之後，第一家被授予這類救命繩索的第一家跨國大型銀行，儘管過往的救助行動通常更慷慨。

歐美期指上漲，歐洲 Stoxx 50 上漲 91 點，道瓊期貨約漲 100 點或 0.3%，標普期貨漲 0.4%，那斯達克 100 指數也漲 0.54%。

亞太銀行股也收斂跌幅，日本東證指數稍早一度下挫逾 2%，目前跌幅縮小至 1.2%。

投資人焦點如今放在各國央行和主管機關，看當局是否會採取更多行動，重振投資人對銀行業的信心，同時尋找任何區域業務是否有瑞信的曝險。

瑞士央行和 FINMA 周三表示，美國銀行業引發的市場動盪，沒有蔓延到瑞士機構的跡象。

瑞信在周四的聲明中表示，最新舉措「將支持核心業務和客戶」，公司正在採取必要措施，針對客戶需求打造更精簡和更聚焦的銀行體質。執行長 Ulrich Koerner 也感謝瑞士央行和 FINMA，幫助推動策略轉型。