矽谷銀行母公司申請破產保護

上周被接管的矽谷銀行 (SIVB-US) 母公司正式申請第 11 章破產保護。

SVB Financial Group 及其 CEO 和財務長本周成為集體訴訟的目標；該訴訟聲稱該公司沒有披露未來升息對其業務可能帶來的風險。

SVB Financial Group 在被聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管後不再與矽谷銀行有任何關係。它的倒閉是繼 2008 年華盛頓互惠銀行倒閉後、美國史上第二大銀行倒閉事件。

接替該行的銀行 Silicon Valley Bridge Bank 在 FDIC 的管轄下經營，不包括在第 11 章備案中。

SVB Financial Group 重組長柯斯圖洛斯 (William Kosturos) 在周五 (17 日) 發表聲明表示：「第 11 章程序將使 SVB Financial Group 能夠在評估其寶貴業務和資產的戰略選擇時保值，尤其是 SVB Capital 和 SVB Securities。」

接受監管的經紀自營商 SVB Securities 和基金風險投資和私人信貸基金平台 SVB Capital 及其普通合夥人實體，都不包括在第 11 章備案中，繼續正常運作。

SVB Financial Group 的融資債務大約有 33 億美元的無擔保票據本金總額。目前沒有針對 SVB Capital 或 SVB Securities 的訴訟。SVB Financial Group 還擁有 37 億美元的已發行優先股。

SVB Financial Group 認為其仍擁有大約 22 億美元的流動資金。這家總部位於加州聖克拉拉的公司表示，它還有其他有價值的投資證券帳戶和其他正在探索戰略選擇的資產。

矽谷銀行上周五 (12 日) 的倒閉和 2 天後紐約的 Signature Bank 的倒閉，讓人們想起了金融危機讓美國陷入 2007-2009 年大衰退的糟糕記憶。

聯邦政府周末決心恢復公眾對銀行系統的信心，採取行動保護所有銀行存款，即使存款額度超過 FDIC 對每個個人帳戶 25 萬美元的保險限額。