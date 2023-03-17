分析師重申微軟「買入」投資評級：有望藉GPT-4 從谷歌搶占市占率

DA Davidson 分析師 William Jellison 在週四 (16 日) 發布的報告中表示，OpenAI 發布的最新人工智慧 (AI) 模型 GPT-4 將會進一步拉大與競爭對手的距離，而 OpenAI 合作夥伴微軟 (MSFT-US) 可望因此在這場鬥爭中較競爭對手 Alphabet (GOOGL-US) 更具優勢。

報告中說道，GPT-4 的發布只會拉大 OpenAI 與其競爭對手之間的距離。我們預計微軟 Bing 業務有望因此受益，並開始從谷歌搜索 (Google Search) 中搶占市占率。更重要的是，生成式 AI 的用量有望推動 Azure 業務走高。

Jellison 重申了對微軟「買入」的投資評級和 325 美元的目標價。微軟週四上漲 4.05% 收於 276.20 美元，創下 2022 年 8 月 25 日以來收盤新高。

OpenAI 本週二發布的 GPT-4 除了準確度、創造力和協作性更高之外，這項最新 AI 模型還可支援圖片輸入功能，讓 GPT-4 以文字來解釋圖像內容，甚至回答問題。

與上一版的 GPT-3 一樣，GPT-4 大部分是根據 2021 年 9 月以前的資料進行訓練，因此無法對較新的事件作出回應。OpenAI 說，雖然在一般對話中，兩種版本模型的生成內容相當類似，但是當任務的複雜度達到一定門檻時，差異就會浮現，GPT-4 更有能力處理更細膩的指令。

微軟上月宣布，將把 GPT-4 模型整合到自家的 Bing 搜尋引擎，為用戶提供類似 ChatGPT 的對話體驗。

Itaú BBA 分析師 Thiago Alves Kapulskis 曾表示，儘管他在目前金融環境下持謹慎態度，但仍對蘋果 (AAPL-US) 和微軟的股票充滿信心。

Kapulskis 報告寫道：「我們對美國的報導中，我們看好所有大型科技股，但我們現下最看好蘋果和微軟，因為他們擁有最強勁的資產負債表和獲利能力 / 穩定性。」