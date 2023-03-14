矽谷銀行關門 外資估聯準會3月升息1碼甚至按兵不動

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉可能讓聯準會調整利率政策，瑞士百達資產管理認為，聯準會 3 月升息幅度可能從原本的 50 個基點 (2 碼) 降至 25 個基點，甚至不排除利率按兵不動。

瑞士百達資產管理指出，矽谷銀行倒閉事件後，反映量化緊縮對小型銀行影響較大，也透露出經濟衰退可能性比想像中來得大，在維持金融體系穩定性的前提下，預期聯準會量化緊縮結束很可能會提前落幕。

瑞士百達資產管理認為，矽谷銀行倒閉並非系統性風險，原因是矽谷銀行性質為專業貸款機構，銀行存款大多數來自於草創時期的科技公司，這些公司雖在 2021 年獲得了大量資本注入，當聯準會持續升息，銀行科技業存戶開始提領存款時，使得矽谷銀行被迫必須賠售債券，導致銀行最終以倒閉收場。

此外，矽谷銀行風險控管薄弱，大多數資金來自於客戶存款，並將這些資金存放在期限較長的美國國債和布動產抵押貸款證券 (MBS) 中，但因沒有對沖這些資產的存續期風險，導致銀行在市場升息循環時出現損失。

瑞士百達資產管理認為，矽谷銀行倒閉是各國央行對抗通膨鬥爭中備受矚目的犧牲品，反應升息的滯後效應，也突顯升息所引發的經濟衰退，可能性比市場先前預期的更為嚴重。

瑞士百達資產管理指出，自從疫情爆發後，帶動超額儲蓄與企業融資額度都跟著增加，這也讓升息對經濟活動的負面影響跟著延後，而矽谷銀行的倒閉也反映，不斷提高的融資成本現在正開始對經濟造成影響，而且將聚焦在部分產業，研判這波升息循環對經濟衰退的可能性比市場預期還要大。