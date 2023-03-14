專家：矽谷銀行風暴推升避險情緒 金價有望升至2000 美元

有專家指出，由於投資人擔憂矽谷銀行倒閉衝擊持續蔓延，資金正湧向黃金市場以避險。同時，在本月 22 日利率決議會議前，市場也在重新評估升息預期，都將對金價帶來支撐。

Forex.com 資深技術策略師 Michael Boutros 說道：「矽谷銀行風暴存在蔓延風險，市場也疑慮 Fed 能否如先前預示的積極收緊貨幣政策，都將有助於金價。」

Boutros 指出，金價正在進入下一個重要的關鍵水位，即每盎司 1,912 至 1,918 美元區間。這個區間很關鍵，因為它是今年迄今的收盤高點和 2021 年的收盤高點。

Walsh Trading 聯席董事 Sean Lusk 說，若是金價能夠突破每盎司 1,913 美元，則本輪反彈將具有更大的上行潛力，很有可能上漲至 2,000 美元。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 先前曾表示，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司 2,000 美元以上的主要催化劑。在這種情況下，黃金將在 2023 年持續跑贏其他金屬。「黃金是 12 個月來表現最好的金屬之一，可能是市場認為 Fed 最終將因經濟衰退而最終轉向。」McGlone 說。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 也曾表示，預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。

Fireside Investments 執行長 Pierre Lassonde 也說，美聯準會 (Fed) 將通過降息來應對經濟衰退，美元將因此下跌，並推升金價，而金礦商股價表現也將表現良好。