FAA開綠燈 波音恢復交付787夢幻客機

波音周四（16 日）證實，已向德國漢莎航空（Lufthansa）交付一架 787 夢幻客機，這是自 2 月底該公司披露一個組件數據問題暫停交付以來的首次交機。

美國聯邦航空總署（FAA）上月證實，波音暫停交機的原因是與飛機前壓艙壁有關的數據分析錯誤，該公司在審查認證紀錄認證紀錄後發現這個問題。

FAA 周四表示，問題已經解決並批准波音恢復交付 787 夢幻客機。有消息人士透露，波音預估很快將向美國航空 (AAL-US) 交付另一架 787 飛機。

飛行數據顯示，波音交付的該飛機周三下午從西雅圖北部的佩恩機場（Paine Field）起飛，於當地時間上午 8 點 52 降落在法蘭克福機場。

截稿前，波音 (BA-US) 盤中股價上漲 1.78%，每股暫報 201.74 美元。

此次交付為 787 計畫重要的一周畫上句號。日前波音宣布向兩家沙烏地阿拉伯航空公司出售 78 架備受注目的夢幻客機，該交易標價 370 億美元，波音表示這是價值排名第五的商業訂單。

波音在過去 4 個月內收到近 200 架夢幻客機的訂單，客戶包括沙烏地阿拉伯的航空公司、聯合航空 (UAL-US) 和印度航空（Air India）。

分析師表示，波音現在必須降低供應鏈限制的風險，因為其尋求把 787 的產量從目前的低水位提高到 2026 年底每月 10 架的目標。

波音執行長 Dave Calhoun 日前表示，對 787 的需求是「自己見過最大的」，而且對公司實現生產目標的能力有信心。