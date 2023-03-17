「拆彈」部隊駕到！第一共和銀行獲美11家大型銀行注入300億美元

矽谷銀行 (SVB) 倒閉衝擊全球市場，第一共和銀行 (First Republic) 恐成下一個「暴雷」的銀行，所幸美國 11 家大型銀行「拆彈」部隊週四 (16 日) 出手相助，注入 300 億美元。

第一共和銀行行 (FRC-US) 3 月 8 日收於每股 115 美元，週四一度跌破每股 20 美元，盤中多次熔斷跌停，受大型銀行注資消息激勵，其股價應聲翻紅，收盤噴高 9.98% 至每股 34.27 美元。

在拜登政府推動之下，美國 11 家大型銀行週四宣布注入 300 億美元給第一共和銀行，其中美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、摩根大通 (JMP-US)、富國銀行 (WFC-US) 各自向第一共和銀行存入 50 億美元無擔保存款。

拜登政府推動美國 11 家大型銀行出手相助第一共和銀行 (圖片：AFP)

高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 各自存入 25 億美元。紐約梅隆銀行 (BK-US)、PNC 金融服務集團 (PNC-US)、道富 (STT-US) 及美國合眾銀行 (USB-US) 各自存入 10 億美元。

最新聲明提到：「美國大型銀行的行動反映其對第一共和銀行和各銀行的信心，也表明它們幫助銀行服務客戶和社區的總體承諾。」

第一共和銀行執行主席 Jim Herbert 和執行長 Mike Roffler 在一份聲明中表示：「我們向這 11 家銀行表示深切的感謝。」該銀行聲明提到，這些存款必須保存該銀行至少 120 天。

在此聲明之前，外界擔憂矽谷銀行破產風暴餘波盪漾，第一共和銀行恐成為下一個倒下的區域銀行，主因是該銀行未投保存款占存款總額比達 68%，財務和體質相對脆弱。

第一共和銀行週一表示已取得來自美國聯準會和摩根大通的 700 億美元資金挹注，不過擠兌風波仍未平息。

某美國避險基金合夥人表示：「第一共和銀行週一開始就無法取款，週二雖然接受提款指令，但以前只要幾秒鐘就能到帳，該銀行系統卻顯示要 48 小時才可取到款項。」