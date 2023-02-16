鉅亨美股雷達：波音仍面臨零件短缺問題 Google要求員工修正Bard失誤

美股重要看點：

投資者在美股盤前保持觀望，等待周四稍晚將公布的申請失業救濟人數和生產者通膨數據，做為評估聯準會決策的最新參考。

此前 1 月份零售銷售報告強於預期，表明聯準會可能需要進一步努力抑制通膨，但周三股市仍小幅收高。

投資人從樂觀的收益報告和經濟韌性的證據中得到安慰，同時還有跡象表明，即使通膨仍然過高，但至少正在消退。

瑞銀全球財富管理策略師表示，儘管他們預計貨幣政策、通膨和市場情緒將在 2023 年出現拐點，但現在預測聯準會轉向鴿派還為時過早。

Abrdn 投資總監 James Athey 表示：「股市再次設法挑選支持看漲傾向的數據和敘事。」

風險資產的上漲幫助推高了市場上一些最具投機性的領域。 高盛未盈利科技公司的基準指數上漲 4.4%，今年上漲近 30%。

比特幣在周三上漲 8.7% 後進一步上漲，這是三個月來的最高漲幅，至接近 25000 美元的水準，並在紐約盤前交易帶動加密貨幣股票的上漲。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國當周首次申請失業救濟人數 (萬人)，預期 20，前值 19.6

美國 1 月核心 PPI 年率，預期 4.9%，前值 5.5%

美國 1 月 PPI 年率，預期 5.4%，前值 6.2%

重要個股動態：

1. 波音 (BA-US)

波音財務長周三 Brian West 表示，由於供應鏈仍然不穩定且不可預測，公司仍面臨零件短缺問題。

波音的 737 MAX 窄體噴氣客機產量目標是年底前將目前每月約 31 架的穩定速度增加到 38 架。然而，Brian West 表示，能否達成目標端視 MAX 供應商能否就緒穩定地加速供應。

West 預估 2 月份 MAX 交機量自 1 月的 35 架下降至偏低的 20 多架，接著交機量回升並邁向足以讓波音實現今年交機 400-450 架 MAX 飛機目標的水準。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Alphabet (GOOGL-US)

Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 周三 (15 日) 要求員工修正公司人工智慧 (AI) 聊天機器人「Bard」答題失誤的結果。

Google 上周三 (8 日) 推出 Bard 聊天機器人迎戰去年由另一家人工智慧研究實驗室 OpenAI 推出、迅速爆紅的 ChatGPT，但 Bard 首戰回答韋伯太空望遠鏡的問題失誤，導致母公司 Alphabet 股價暴跌，當日市值瞬間蒸發逾 1000 億美元。

Google 內部員工抨擊 Bard 發表會既拙劣、短視又急就章，非常的「不 Google」。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

Electrek 報導，在大幅降價行動以及 7500 美元聯邦稅收抵免的推波助瀾下，特斯拉 電動中型休旅車款 Model Y 已在美國售罄，現在要等到 4 月才會再生產。

Electrek 引述消息人士說法報導，特斯拉本季的 Model Y 產能已經完全用完了，這是特斯拉目前最暢銷的車型。儘管如此，部分市場仍有特定的庫存配置可用。