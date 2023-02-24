波音787再度暫停交機 股價下跌 分析師指為文件問題 無關製程

波音公司 (BA-US) 股價在周五 (24 日) 盤前交易下跌 3.2%，這家美國飛機製造商因機身部件相關的文件問題，暫時停止其 787 夢幻機的交機。

波音公司在審查認證記錄時於周四 (23 日) 表示，它「發現供應商存在與 787 前向壓力艙壁相關的分析錯誤」，導致該機型在 8 月獲准恢復交機後幾個月又被暫停交機。

這個組件是充當機艙內部加壓和機鼻天線罩之間的屏障，由 Spirit AeroSystems (SPR-US) 提供，該公司表示現在就斷言它犯了「分析錯誤」還為時過早。

部分分析師表示，787 交機遇到的最新問題不至於導致任何設計變更，服役中的噴氣式飛機應該會繼續飛行。

摩根大通分析師賽夫曼 (Seth Seifman) 在報告中說，「過去曾發生過一次爆炸，但希望是單一事件。」

他表示，小摩認為這不會導致額外的再加工，而且波音公司可以相當快地製作所需的文件。

當前的問題與之前的質量問題無關；之前的問題涉及前壓力艙壁周圍的縫隙，被美國聯邦航空局 (FAA) 於 2021 年發現，因而導致交機中斷；該問題一直持續到 2022 年 8 月。

Cowen 分析師魯墨爾 (Cai von Rumohr) 在報告中說：「我們的理解是，錯誤是『不符合 FAA 的文件要求規定」，而不是製造規範『不合格』。」

自恢復交機以來，波音公司仍面臨供應和勞力短缺問題，787 的生產經歷一些中斷。