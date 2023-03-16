Netflix調降訂費、打擊共享密碼 華爾街不以為然

華爾街對串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 的新降價動作表達的最直接的感受：這很讓人討厭。

根據數據，自 2 月 23 日該公司宣布調降訂閱費用以來，Netflix 的股價表現落後於標普 500 指數約 7%。從另一個角度來看，Netflix 的股價自公布新訂閱價格之後下跌了 9.3%，而標普 500 指數下跌了 2.5%。

根據花旗的研究，該公司將約 100 個較小的海外市場如斯洛文尼亞和約旦的訂閱價格調降 50%，這些市場只占其用戶群的 6%。Netflix 大約 60% 的市場位於歐洲、中東和非洲地區，而亞太地區和拉丁美洲各占 20%。

花旗分析師巴齊奈特 (Jason Bazinet) 認為降價反映了即將實施的「全球密碼共享規定」。他表示，藉由調降訂閱費用，Netflix 可能會將訂閱零售價格與每個用戶從服務中獲得的效用掛鉤。

不管是什麼原因，巴齊奈特認為 Netflix 的決定並不適合投資人，因為它可能會影響獲利率和自由現金流。

他說：「我們認為，如此之多的市場都出現如此大幅度的降價，這讓華爾街感到困惑。」「隨著投資人應對新的廣告版方案和打擊密碼共享實施，Netflix 的故事將變得有點複雜。」